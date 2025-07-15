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Власти Ростова напомнили жителям города причины отключения мобильного интернета

Жителям Ростова объяснили, почему отключают мобильный интернет и что делать в таких случаях.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова-на-Дону напомнили, что периодические отключения мобильного интернета вводятся для безопасности населения.

— Вражеские БПЛА могут использовать базовые станции сотовых операторов для наведения. Так что ограничения напрямую связаны с наличием угрозы беспилотной опасности, — поясняют на страницах городской администрации в соцсетях.

Тем, кто отчаивается во время перебоев мобильного интернета, советуют помнить, что подобные отключения действуют некоторое время, а потом все вновь работает.

Вызывать такси можно не только в приложениях, но и позвонив по телефону (телефонная связь при возможной угрозе БПЛА продолжает работать), а не заблудиться на улицах донской столицы помогут заранее скачанные карты.

Также всем советуют иметь при себе некоторое количество наличных денег, чтобы расплачиваться в магазинах, если там временно перестанут работать терминалы.

При отключении мобильной интернет-связи, кроме возможности телефонных звонков, также доступны проводной интернет и точки доступа Wi-Fi.

Напомним, ранее причины отключения мобильного интернета также прокомментировали областные власти.

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