Самолет Ту-22: бомбардировщик, ракетоносец, разведчик и постановщик помех

B‑52 — тяжелый стратегический бомбардировщик с крылом стреловидной, но не узко остриевой формы. Он летит медленнее (до 1 046 км/ч), зато несет кратно больше груза (до 31 500 кг) и обладает большей дальностью (примерно 14 000 км). В то время как Ту‑22 компактнее и быстрее, так как он рассчитан на тактические задачи.