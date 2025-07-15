Самолет Ту-22: бомбардировщик, ракетоносец, разведчик и постановщик помех

В материале — конструктивные особенности самолета Ту-22, история его разработки и эволюция модификаций, а также значимые этапы боевого применения и перспективы использования подобных машин в современных вооруженных силах.
Что из себя представляет самолет Ту-22
Самолет Ту‑22 — советский сверхзвуковой бомбардировщик с двумя турбореактивными двигателями, разработанный в ОКБ Туполева в конце 1950-х.
Его приняли на вооружение в 1962 году. Он мог нести до 9 000 кг бомбовой нагрузки, а дальность его боевого полета — около 2 500 км. Снят с вооружения в 1993 году.
История создания бомбардировщика Ту-22
В середине 1950‑х годов Совет Министров СССР поставил перед инженерами задачу: разработать современный скоростной среднемагистральный бомбардировщик. Работа велась в ОКБ А. Н. Туполева.
Первый опытный образец поднялся в воздух 21 июня 1958 года. После доработок по вопросам конструкции шасси и управления в 1961 году стартовало серийное производство. Через год машину официально приняли на вооружение, и до начала 1969 года на Казанском авиазаводе выпустили более 300 бомбардировщиков Ту‑22.
Конструкция самолета
Ту‑22 и его конструкция основаны на прочном металлическом фюзеляже цилиндрической формы, в котором расположены и кабина экипажа, и внутренние отсеки для бомбового вооружения и топлива.
Крыло самолета имеет выраженную стреловидность назад, что позволяет ему «рассекать» воздушный поток при полетах на сверхзвуковой скорости, снижая сопротивление и повышая устойчивость.
Два мощных турбореактивных двигателя Климова встроены в корневые части крыла (то есть там, где оно примыкает к корпусу). Такое расположение упрощает конструкцию и улучшает баланс машины. Шасси убираются внутрь фюзеляжа и крыла, благодаря чему самолет дольше сохраняет обтекаемую форму в полете.
Технические характеристики самолета Ту-22
Главные параметры бомбардировщика поместили в таблицу.
|Экипаж
|3 человека
|Длина
|42,6 м
|Размах крыла
|23,65 м
|Высота
|10,04 м
|Площадь крыла
|151,25 м²
|Нормальная взлетная масса
|92 000 кг
|Максимальная скорость
|1 610 км/ч (сверхзвуковая скорость)
|Крейсерская скорость
|950–1 000 км/ч (экономичный режим)
|Практическая дальность
|4 400 км (без дозаправки)
|Боевой радиус
|2 500–2 700 км
|Практический потолок
|13 300 м
|Боевая нагрузка
|до 9 000 кг
|Двигатели
|2×ТРДФ РД-7М2 (турбореактивные с форсажной камерой)
Вооружение Ту-22
Бомбардировщик оснащен следующими видами оружия.
1. Свободнопадающие бомбы. Ту‑22 может нести до 9 000 кг обычных бомб — фугасных (для разрушения укреплений) и кассетных (с множеством мелких боеприпасов). Бомбы сбрасываются без коррекции.
2. Крылатые ракеты Х‑22. Это большие управляемые ракеты с дальностью до 600 км, предназначенные в первую очередь для поражения кораблей. После пуска ракета самостоятельно корректирует курс.
3. Оборонительная пушка. В хвостовой части устанавливалась 23 мм автоматическая пушка для защиты от преследующих истребителей. Она давала возможность вести огонь по целям сзади, хотя точность при высоких скоростях оставалась ограниченной.
Модификации Ту-22
Перечислим самые известные модификации бомбардировщика.
1. Ту‑22 (базовая версия) — серийный бомбардировщик с двумя турбореактивными двигателями, рассчитанный на применение свободнопадающих бомб, без дополнительного оборудования для ракет.
2. Ту‑22К — ракетоносец, оборудованный подвеской и прицельно‑навигационной системой для применения крылатых ракет Х‑22.
3. Ту‑22Р — вариант для разведки: в носовой части появились дополнительные фотокамеры и радиолокационный и инфракрасный датчик, внутренний отсек переоборудован для оборудования слежения.
4. Ту‑22КД — тренировочный ракетоносец. Оснащался системой дозаправки топливом в воздухе.
5. Ту‑22У — учебно‑боевой самолет: он сохраняет бомбовую подвеску, но лишен кормовой пушечной установки. Поставлялся в Ирак и Ливию.
Сравнение Ту-22 с другими самолетами
Рассмотрели характеристики Ту-22 в сравнении с другими похожими по принципу работы бомбардировщиками.
Ту‑22 и Convair B-58 Hustler
Оба — первые в своем классе сверхзвуковые бомбардировщики. Ту‑22 развивал скорость до 1 600 км/ч, а B‑58 мог разгоняться до 2 100 км/ч. При этом Hustler имел меньшую максимальную бомбовую нагрузку — 8 000 кг.
Ту‑22 и Boeing B-52 Stratofortress
B‑52 — тяжелый стратегический бомбардировщик с крылом стреловидной, но не узко остриевой формы. Он летит медленнее (до 1 046 км/ч), зато несет кратно больше груза (до 31 500 кг) и обладает большей дальностью (примерно 14 000 км). В то время как Ту‑22 компактнее и быстрее, так как он рассчитан на тактические задачи.
Ту‑22 и Ту‑22М «Бэкфайр»
Модель М — развитие базового Ту‑22 с изменяемой геометрией крыла. Кроме того, Ту‑22М получил более современные двигатели и авионику, за счет чего увеличился боевой радиус и точность прицеливания. Один из самых засекреченных проектов СССР, так как в задачи бомбардировщика входил перенос ядерного оружия.
В каких боевых действиях использовали самолет
Так как бомбардировщик поставляли на экспорт и первой купившей его страной стал Ирак, часто Ту-22 использовали в конфликтах на Ближнем Востоке.
1. Советская операция по прикрытию вывода войск из Афганистана (1988 год). В ходе вывода советских войск из Афганистана несколько самолетов Ту‑22П (радиоэлектронные постановщики помех) прикрывали маршруты возвращения авиации, подавляя наземные радиолокационные средства противника у границы с Пакистаном.
2. Ливийско‑чадский конфликт (1986—1987 год). Ливийские Ту‑22B наносили удары по аэродрому в Н’Джамене и другим целям.
3. Борьба Ирака с курдскими повстанцами (середина 1970‑х). Иракское командование применяло Ту‑22 для бомбардировок позиций курдских отрядов на северных территориях, сбрасывая трехтонные бомбы с большой высоты, чтобы избежать огня ЗРК противника.
Интересные факты об истребителе Ту-22
1. Самолет Ту-22 получил прозвище «Людоед» — из-за высокого уровня аварийности. Несмотря даже на случаи отказов пилотов садиться за штурвал бомбардировщика, его эксплуатировали больше тридцати лет.
2. В НАТО Ту-22 прозвали Blinder — «слепец».
3. Стоимость одной модели Ту-22 — около 10 млн рублей.