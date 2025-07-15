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Машины каршеринга хотят сделать заметными в потоке

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Обязательное обозначение автомобилей каршеринга планируется ввести в Беларуси, сообщил журналистам начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

…Для того, чтобы их можно было определять в потоке (…) Это в значительной мере облегчит работу в части обеспечения безопасности дорожного движения.

пояснил представитель дорожной милиции

Бабич обратил внимание, что уже сейчас каршеринговые конторы обозначают свои авто наклейками, но это предлагается сделать обязательным.

Он также отметил, что сейчас широко развиты и шеринг автомобилей, и шеринг самокатов. По мнению представителя ГАИ, они в неполной мере попадают под регулирование действующего законодательства. По этой причине нужны корректировки.

Это должно касаться и порядка заключения договоров, и порядка контроля за их (самокатов и авто из шеринга — Sputnik) использованием, и в целом обеспечения правил безопасности дорожного движения.

отметил глава столичной ГАИ

Бабич принял участие во вторник в расширенном заседании профильной комиссии Палаты представителей, которая курирует, в том числе, вопрос транспорта. На заседании говорилось о проблеме нарушений со стороны пользователей каршеринга. К примеру, в Минске примерно каждый десятый нетрезвый водитель — это пользователь каршеринга. Такова статистика за прошлый год. Кроме того, в столице в 2024-м более 200 водителей машин каршеринга были без прав.

Поэтому законодатели хотят ввести такие механизмы, которые не позволят пользоваться этими сервисами пьяным и бесправникам.