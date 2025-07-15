Машины каршеринга хотят сделать заметными в потоке

Бабич принял участие во вторник в расширенном заседании профильной комиссии Палаты представителей, которая курирует, в том числе, вопрос транспорта. На заседании говорилось о проблеме нарушений со стороны пользователей каршеринга. К примеру, в Минске примерно каждый десятый нетрезвый водитель — это пользователь каршеринга. Такова статистика за прошлый год. Кроме того, в столице в 2024-м более 200 водителей машин каршеринга были без прав.