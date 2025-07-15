Машины каршеринга хотят сделать заметными в потоке

…Для того, чтобы их можно было определять в потоке (…) Это в значительной мере облегчит работу в части обеспечения безопасности дорожного движения.
Бабич обратил внимание, что уже сейчас каршеринговые конторы обозначают свои авто наклейками, но это предлагается сделать обязательным.
Он также отметил, что сейчас широко развиты и шеринг автомобилей, и шеринг самокатов. По мнению представителя ГАИ, они в неполной мере попадают под регулирование действующего законодательства. По этой причине нужны корректировки.
Это должно касаться и порядка заключения договоров, и порядка контроля за их (самокатов и авто из шеринга — Sputnik) использованием, и в целом обеспечения правил безопасности дорожного движения.
Бабич принял участие во вторник в расширенном заседании профильной комиссии Палаты представителей, которая курирует, в том числе, вопрос транспорта. На заседании говорилось о проблеме нарушений со стороны пользователей каршеринга. К примеру, в Минске примерно каждый десятый нетрезвый водитель — это пользователь каршеринга. Такова статистика за прошлый год. Кроме того, в столице в 2024-м более 200 водителей машин каршеринга были без прав.
Поэтому законодатели хотят ввести такие механизмы, которые не позволят пользоваться этими сервисами пьяным и бесправникам.