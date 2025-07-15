Унгуряну: молодежь нужно учить патриотизму, а страну защищать от дилетантов

Прежде всего необходимо воспитывать у молодежи любовь к Родине — это основа всего остального. Во власти находятся люди, которые легко продают интересы страны, потому что их не учили любить Молдову. Кроме того, с каждым годом студенты приходят в университет со все меньшими знаниями, особенно в точных науках. Так, сфера инженерии и энергетики переживает острую нехватку квалифицированных специалистов.