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Унгуряну: молодежь нужно учить патриотизму, а страну защищать от дилетантов

Эксперт уверен, что проблема оттока молодежи — это следствие кризиса в системе образования Молдовы и профессиональной подготовке.

Молдова сталкивается с серьезными вызовами, связанными не только с оттоком молодежи, но и с дефицитом ориентиров для подрастающего поколения. Отсутствие патриотического воспитания и сильных образовательных традиций ставит под угрозу будущее страны. Такое мнение в комментарии для Sputnik Молдова высказал экономист и общественный деятель Сергей Унгуряну.

Прежде всего необходимо воспитывать у молодежи любовь к Родине — это основа всего остального. Во власти находятся люди, которые легко продают интересы страны, потому что их не учили любить Молдову. Кроме того, с каждым годом студенты приходят в университет со все меньшими знаниями, особенно в точных науках. Так, сфера инженерии и энергетики переживает острую нехватку квалифицированных специалистов.

рассказал Унгуряну

Эксперт критикует работу профильных министерств, где, по его мнению, работают люди, не имеющие достаточных знаний в своей области. Он считает, что научное и техническое знание вытесняется с отказом от русского языка, на котором создана значительная часть профильной литературы.

Молодежь теряет ориентиры, видя, что успешны не профессионалы, а те, кто торгует интересами страны.

отметил собеседник

Унгуряну считает, что молодым людям необходимы новые модели для подражания, которые строят карьеру через знания и труд.