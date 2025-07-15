Пассажирский самолет МС-21: что известно о будущем авиации России

Лайнер нового поколения с передовой аэродинамикой, продвинутыми системами управления, мощными двигателями и лучшими решениями для пассажиров. Его создали с чистого листа, а его задача — заменить устаревший Ту-154. Рассмотрим детальнее пассажирский самолет МС-21: вместимость его салона, моторы и элементы конструкции.
Что из себя представляет самолет МС-21
МС-21 — это среднемагистральный борт с самым широким фюзеляжем для своего класса. Он создан ОКБ Яковлева для рейсов на внутренних и международных авиалиниях. В «Ростехе» его назвали «символом преодоления санкций».
Российский конкурент зарубежных аналогов обеспечивает экипаж и пассажиров уровнем комфорта дальнемагистральных самолетов. Его крыло выполнено из полимерных композитов — как у Airbus и Boeing. Полностью импортозамещенный МС-21 должен подняться в небо в августе 2025 года.
Конструкция МС-21 содержит рекордную для класса долю композиционных материалов — более 30%. Модификации самолета вмещают от 163 до 211 пассажиров. У судна самый просторный среди узкофюзеляжных бортов салон: с широкими проходами, объемными багажными полками и большими иллюминаторами.
История создания
С начала 90-х авиация России нуждалась в новом лайнере на 150 пассажиров. Программа МС-21 — детище корпорации «Иркут», в частности ОКБ Яковлева под руководством конструктора Константина Поповича. Новое крыло для МС-21 разработали специалисты «Аэрокомпозита», а хвостовой отсек — КБ Бериева.
В те годы отрасль пикировала, пока в 2002 году Росавиакосмос не объявил тендеры на два лайнера. Среди ближне-среднемагистральных единогласно выбрали МС-21.
Первый полет МС-21 состоялся в 2017 году. А вот публика увидела его спустя два года на авиасалоне МАКС-2019. Осенью 2021 года борт прилетел в Дубай на авиасалон Dubai Airshow, а 30 ноября завершилась постройка первой версии с композитным крылом из отечественных материалов — МС-21−300.
На фоне санкций и импортозамещения возникла проблема с планером: масса пустого борта с российскими моторами и компонентами выросла на 5,7 тонны. Характеристики не сошлись с заявленными, и поставки перенесли на 2025 и 2026 годы.
В апреле 2025 года «Ростех» анонсировал первый испытательный полет МС-21 с системами производства России. Серийный выпуск лайнера намечен на 2026 год. Прогнозная цена МС-21 составила 7,6 миллиарда рублей.
Конструкция самолета
МС-21 — двухмоторный лайнер с однокилевым хвостовым оперением. Его двигатели размещены под консолями крыла на пилонах. Самолет имеет трехопорное шасси — переднюю опору в носовой части фюзеляжа и две основные. Они прикреплены к крылу и убираются в ниши.
Планер состоит из фюзеляжа, крыла, вертикального и горизонтального оперения. Фюзеляж вмещает кабину экипажа, салон пассажиров, грузовые, бытовые и технические отсеки и оборудование. Как основа конструкции борта фюзеляж связывает в одно целое крыло, оперение и шасси.
Фюзеляж — широчайший в классе, допускает разную компоновку по пассажировместимости и степени комфорта в салоне. Его диаметр в 4,06 м значительно больше, чем у конкурентов Airbus и Boeing. Он обеспечивает широкий проход, большие багажные полки и возможность поставить чемоданы поперек, а также увеличенные иллюминаторы. Кроме того, диаметр фюзеляжа сокращает время на посадку пассажиров и их высадку из салона.
Крыло имеет традиционную силовую конструкцию, а верхняя и нижняя панели созданы из полимерных композиционных материалов производства России. Материал на основе углеродного волокна позволяет им быть прочнее и легче на 40%. Размах крыла — 35,9 метров — рекорд среди среднемагистральных бортов.
Двигатели — два турбовентиляторных ПД-14 пятого поколения. Технически моторы сопоставимы с лучшими зарубежными образцами. При этом ПД-14 — это первый мотор современной России.
Технические характеристики самолета МС-21
Основные характеристики самолета собрали в таблицу.
|Длина
|42,2 м
|Высота
|11,4 м
|Размах крыла
|35,9 м
|Ширина фюзеляжа
|4,06 м
|Максимальная дальность полета
|5 100 км
|Максимальная взлетная масса
|85 тонн
|Максимальная коммерческая нагрузка
|21,3 тонны
|Длина взлетной полосы
|2,7 км
|Ширина салона
|3,8 м
|Максимальная пассажировместимость
|211 кресел
Компоновка салона МС-21
Уникальный просторный салон МС-21 выгодно отличает его от Boeing и Airbus. Ширина фюзеляжа позволяет поставить большие кресла или расширить центральный проход. Это повышает комфортабельность полета на дальние расстояния и до 30% сокращает время на посадку и высадку в аэропорту. Расстояние между рядами широких кресел максимальное — 81,2 см, что позволяет высоким пассажирам откинуть спинку и вытянуть ноги. Увеличенные иллюминаторы обеспечивают лучшее освещение и обзор.
Конструкторы решили одну из проблем пассажиров — размещение ручной клади. Верхние полки позволяют поставить чемоданы вертикально, и для каждого найдется место. Одно из значимых достоинств салона — полезный объем. Багажный отсек под полом кабины пассажиров вмещает почти 50 кубометров. Туалетные модули по размеру также превосходят модели конкурентов.
Еще одно преимущество — комфортное давление в салоне при максимальном наборе высоты как в бизнес-джетах. Оно отвечает высоте 1800 м, а пассажирам легче дышать и у них меньше закладывает уши. Способность обеспечивать комфорт на больших высотах можно расценивать как признак прочности фюзеляжа.
Модификации МС-21
Специалисты разрабатывают версии МС-21−200 и МС-21−300, однако в перспективе семейство авиалайнеров могут расширить.
1. МС-21−200 — версия с меньшей длиной на 132—165 мест.
2. МС-21−300 — базовая версия, предполагала двигатель производства США и вмещает до 211 пассажиров. Дальность полета — до 5 100 км.
3. МС-21−310 — версия с российским мотором ПД-14, аналогична модели МС-21−300. Первый полет состоялся в декабре 2020 года.
4. МС-21−400 — проект вмещает до 230 пассажиров, предположительно, выйдет с мотором ПД-14М.
5. МС-21−300LR и МС-21−400LR — версии с моторами ПД-18Р и увеличенной дистанцией полета до 12 тысяч км.
Сравнение МС-21 с другими пассажирскими самолетами
Если сравнить отечественный лайнер МС-21 с прямыми конкурентами из Европы и США, то российский борт выглядит привлекательнее.
Сравнение МС-21 и Boeing 737 MAX 7 и 8
По диаметру фюзеляжа российский МС-21 лучший в классе, и здесь у него существенное преимущество — 4,06 метра против 3,5 метра лайнера Boeing 737 MAX 7. Это ощутимый простор в салоне, широкие кресла и центральный проход, быстрая посадка и высадка.
При этом Boeing превосходит российский борт по максимальной взлетной массе — на три тонны. По коммерческой нагрузке МС-21 обошел американца на полтонны, по пассажировместимости — в среднем на 25 мест. Дальность полета у Boeing 737 MAX 8 на 1 500 км больше, при этом скорость ниже — на 28 км/ч.
Сравнение МС-21 и Airbus A320neo
Диаметр фюзеляжа Airbus A320neo — 3,9 м, он несколько уступает МС-21. Но у российского лайнера багажные полки особой формы, а кресла расставлены с максимальным шагом — 81,2 см. У Airbus A320neo такой простор только в пяти передних рядах.
В отличие от МС-21, при росте в 175 см ноги с откинутой спинкой не вытянешь, а отделение для багажа меньше на шесть кубометров. МС-21 берет на две тонны больше полезного груза и его вместимость на 31 пассажира больше. При этом Airbus А320neo летит на 1000 км дальше, но уступает в скорости полета на 42 км/ч.
Производство и эксплуатация МС-21
Запуск МС-21 в серийное производство должен состояться в Иркутске в 2026 году. Корпорация «Ростех» ожидает завершения сертификационных полетов уже в этом году. В июне стартовала серия испытаний импортозамещенного МС-21. Лайнер протестируют в разных климатических зонах и на различных аэродромах России. К 2030 году Иркутский авиазавод корпорации «Яковлев» планирует производить до 72 самолетов ежегодно.
В эксплуатации МС-21 придет на смену Ту-154 и Ту-204 и станет альтернативой зарубежным бортам как на внутренних, так и на международных авиалиниях. Семейство лайнеров будет отличаться по длине, дальности полета и количеству пассажирских мест. В перспективе возможен выпуск дальнемагистральной версии.
Интересные факты о пассажирском самолете МС-21.
Ноу-хау лайнера — композитное крыло из материала на основе углеродного волокна, и из-за цвета углепластика МС-21 прозвали «черным крылом». Собрали интересные факты о новинке авиастроения.
1. МС-21 — самый скоростной в классе. Он на 28—42 км/ч обгоняет прямых конкурентов, таких как китайский C919 и западные Airbus A319 и Boeing 737.
2. МС-21 — самый широкий, вместительный и композитный в классе. По ширине салона он превосходит западные модели на 10—27 см. Перевозка до 211 пассажиров — это рекордный показатель.
3. Предполагалось, что борт назовут Як-242, поскольку за основу взята разработка усовершенствованной модели советского Як-42.
4. Первыми на МС-21 в небо поднялись разработчики лайнера — сотрудники и руководство Инженерного центра «Иркут», испытатели ОКБ Яковлева и работники сертификационных центров.
5. Сертификация МС-21 вышла на завершающую стадию. Импортозамещенный МС-21 поднимется в воздух в августе. Первый авиаперелет из Сибири в Москву с двигателями ПД-14 и российской электроникой состоялся в апреле 2025 года.