Пассажирский самолет МС-21: что известно о будущем авиации России

В отличие от МС-21, при росте в 175 см ноги с откинутой спинкой не вытянешь, а отделение для багажа меньше на шесть кубометров. МС-21 берет на две тонны больше полезного груза и его вместимость на 31 пассажира больше. При этом Airbus А320neo летит на 1000 км дальше, но уступает в скорости полета на 42 км/ч.