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Пожар произошел на заводе «Керамин» в Минске

МЧС: в Минске произошел пожар на заводе «Керамин».

Источник: Комсомольская правда

В Минске 15 июля произошел пожар на заводе «Керамин», сообщили в пресс-службе МЧС.

Возгорание на «Керамине» произошло во вторник. Спасатели МЧС на месте выяснили, что произошло загорание масла и оборудования внутри цеха завода. Предварительно площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.

Примерно в 17.00 часов в МЧС сказали, что пожар на «Керамине» удалось локализовать. При этом спасатели еще продолжали тушение возгорания на предприятии, проводили защиту кровли и охлаждали газовую трубу.

— Предварительно, никто не пострадал, — прокомментировали в пресс-службе.

На видео, опубликованном пресс-службой МЧС, видно пламя и сильный дым, из окон цеха.

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