Пожар произошел на заводе «Керамин» в Минске

В Минске 15 июля произошел пожар на заводе «Керамин», сообщили в пресс-службе МЧС.
Возгорание на «Керамине» произошло во вторник. Спасатели МЧС на месте выяснили, что произошло загорание масла и оборудования внутри цеха завода. Предварительно площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.
Примерно в 17.00 часов в МЧС сказали, что пожар на «Керамине» удалось локализовать. При этом спасатели еще продолжали тушение возгорания на предприятии, проводили защиту кровли и охлаждали газовую трубу.
— Предварительно, никто не пострадал, — прокомментировали в пресс-службе.
На видео, опубликованном пресс-службой МЧС, видно пламя и сильный дым, из окон цеха.
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