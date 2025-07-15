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Вниманию водителей из Молдовы: Известная трасса Трансфэгэрэшан в Румынии полностью закрыта и недоступна для движения из-за наводнений и оползней

Движение закрыто в обоих направлениях для обеспечения оперативного прибытия экстренных служб.

Источник: Комсомольская правда

Известная трасса Трансфэгэрэшан (DN 7C) в Румынии полностью закрыта и недоступна для движения в результате сильных наводнений и оползней.

По данным Центра INFOTRAFIC Генеральной инспекции румынской полиции, ситуация возникла на 95 км +700 метрах, недалеко от населенного пункта Арефу, уезд Арджеш, Румыния, где проливные дожди снесли на дорогу скалы, деревья и камни, сообщает Noi.md.

Один автомобиль застрял на дороге из-за стихии, но, к счастью, никто не пострадал.

Движение закрыто в обоих направлениях для обеспечения оперативного прибытия экстренных служб. На место происшествия вызваны полиция, пожарные и дорожные службы, которые ведут интенсивные работы по расчистке дороги и восстановлению безопасности.

Водителям из Республики Молдова, планирующим поездку по Трансфэгэрэшану, рекомендуется полностью избегать затронутого района. Необходимо строго следовать указаниям властей и использовать альтернативные маршруты. Также рекомендуется соблюдать максимальную осторожность за рулем, особенно в условиях нестабильной погоды.

Источник: noi.md.

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