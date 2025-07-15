Омичи поделились новыми фото и видео подтоплений

За два дня начавшейся недели жители Омской области успели поделиться в соцсетях многочисленными снимками огромных луж. Некоторые локации кажутся абсолютно непроходимыми. И это по-прежнему не все проблемы, которые приносят ураганы. От шквалов в середине июля продолжают падать деревья, столбы и другие конструкции.
«Просто океан, он все больше и больше. Пешеходная зона скоро провалится. Выезд с территории только один, управляющая компания говорит, территория не в их компетенции. Никаких ливневок нет. Далеко не каждый автомобиль способен проехать, а кто едет, тот используют остатки тротуара», — описали проблему жители улицы Станционной, мкрн Московка.
На улице 11-я линия, в районе дома 185, автомобилисты тоже ощущают себя капитанами дальнего плавания.
Улица Малиновского. Здесь организовали откачку воды. Фото: t.me/aomsk.
«На улице Малиновского вчера на камеры откачивали воду. Воды меньше не стало», — поделились наблюдениями горожане.
На снимке 1: откачка воды в Омске. На снимке 2: село Харино. Фото: t.me/aomsk Город Исилькуль. Фото: t.me/aomsk Город Исилькуль. Фото: t.me/aomsk Улица Химиков. Фото: t.me/aomsk.
«По улице Химиков (дом 46) оборвано оптоволокно, бьет по автомобилям, висит над пешеходным переходом! Очень опасно! Администрация по телефону обещала передать информацию в Ростелеком», — рассказали омичи.
Улица Комарова. Фото: t.me/aomsk.
«Детский сад 176. Упало дерево на детскую площадку: Комарова, 1 еще 4 июля. На сегодняшний день оно не убрано, забор не восстановлен. Почему детей подвергают опасности? Когда данный вопрос будет решен?», — возмутился автор поста в паблике «Аварийный Омск».
Улица Таллинская. Фото: t.me/omsktop1.
«Улица Таллинская. В районе домов 63−61 провалился грунт на проезжей части. От большого скопления воды подмыло дорогу, грунт проваливается все больше и больше, рядом колодец. Кто ответственный за данную дорогу и когда ее приведут в порядок?», — написал местный житель.
Напомним, по информации властей, в период ураганов коммунальные службы работают в усиленном режиме. Завтра, 16 июля, синоптики пообещали очередной шторм со шквалистыми ветрами, грозами, ливнями и градом.
Ранее «КП Омск» сообщила, что скользкая из-за непогоды дорога стала причиной ДТП с пострадавшими женщинами и ребенком.