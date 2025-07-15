Омичи поделились новыми фото и видео подтоплений

«Просто океан, он все больше и больше. Пешеходная зона скоро провалится. Выезд с территории только один, управляющая компания говорит, территория не в их компетенции. Никаких ливневок нет. Далеко не каждый автомобиль способен проехать, а кто едет, тот используют остатки тротуара», — описали проблему жители улицы Станционной, мкрн Московка.