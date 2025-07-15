Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист Холод рассказал, какие продуты могут подорожать в ближайшее время

К концу года цены на мясо и рыбу в России могут вырасти на 10 процентов из-за новых торговых пошлин США. «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук Леонида Холода, что будет с ценами на продукты в ближайшее время.

К концу года цены на мясо и рыбу в России могут вырасти на 10 процентов из-за новых торговых пошлин США. «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук Леонида Холода, что будет с ценами на продукты в ближайшее время.

По его словам, торговые пошлины США провоцируют дриблинг мирового рынка. В его условиях будет не самая лучшая конъюнктура для инвестиционных товаров, которые поставляет Россия, такие как металлы и уголь.

— Если сокращаются поставки российских инвестиционных товаров на мировой рынок, то у нашей страны будет меньше валюты и возможности покупать продуктовые товары в других странах. Это различные овощи, молоко и многое другое, — сказал он.

Кроме того, рост цен на продукты питания провоцируют постоянные разговоры о введении новых антироссийских санкций, отметил эксперт.

— Санкции, которые напрямую не действуют на продовольственные товары, негативно влияют на финансовые операции, связанные в том числе с продуктами питания. Логистика и расчеты осложнены, а по законам рыночной экономики это неизбежно приводит к подорожанию, — сообщил Холод.

По его мнению, также не стоит забывать об инфляции. Если инфляция в России будет расти, то это неизбежно приведет к росту цен на все категории продовольственных товаров.

Специалист объяснил, что все эти неблагоприятные экономические факторы приведут к росту цен на овощи, мясо, молочные продукты. Однако стоимость некоторых категорий продовольственных товаров повысится в пределах инфляции.

— В ближайшее время ожидается рост цен на огурцы, помидоры, картофель. Птица, свинина, говядина, баранина и рыба не должны резко подорожать. С сахаром и хлебом ситуация стабильная. Молоко и сливочное масло также могут значительно подорожать, потому что эти продукты производятся с дефицитом и закупаются в других странах, — заключил собеседник «ВМ».

Яйца в России подешевели практически в четыре раза. Согласно данным Росстата, их стоимость упала более чем на 20 процентов. На данный момент в среднем десяток яиц можно купить за 60 рублей. А в магазинах экономкласса яйца стали еще доступнее — 32−35 рублей за упаковку. Почему произошло сильное снижение цен на этот продукт — в материале «ВМ».