Экономист Холод рассказал, какие продуты могут подорожать в ближайшее время

К концу года цены на мясо и рыбу в России могут вырасти на 10 процентов из-за новых торговых пошлин США. «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук Леонида Холода, что будет с ценами на продукты в ближайшее время.
По его словам, торговые пошлины США провоцируют дриблинг мирового рынка. В его условиях будет не самая лучшая конъюнктура для инвестиционных товаров, которые поставляет Россия, такие как металлы и уголь.
— Если сокращаются поставки российских инвестиционных товаров на мировой рынок, то у нашей страны будет меньше валюты и возможности покупать продуктовые товары в других странах. Это различные овощи, молоко и многое другое, — сказал он.
Кроме того, рост цен на продукты питания провоцируют постоянные разговоры о введении новых антироссийских санкций, отметил эксперт.
— Санкции, которые напрямую не действуют на продовольственные товары, негативно влияют на финансовые операции, связанные в том числе с продуктами питания. Логистика и расчеты осложнены, а по законам рыночной экономики это неизбежно приводит к подорожанию, — сообщил Холод.
По его мнению, также не стоит забывать об инфляции. Если инфляция в России будет расти, то это неизбежно приведет к росту цен на все категории продовольственных товаров.
Специалист объяснил, что все эти неблагоприятные экономические факторы приведут к росту цен на овощи, мясо, молочные продукты. Однако стоимость некоторых категорий продовольственных товаров повысится в пределах инфляции.
— В ближайшее время ожидается рост цен на огурцы, помидоры, картофель. Птица, свинина, говядина, баранина и рыба не должны резко подорожать. С сахаром и хлебом ситуация стабильная. Молоко и сливочное масло также могут значительно подорожать, потому что эти продукты производятся с дефицитом и закупаются в других странах, — заключил собеседник «ВМ».
Яйца в России подешевели практически в четыре раза. Согласно данным Росстата, их стоимость упала более чем на 20 процентов. На данный момент в среднем десяток яиц можно купить за 60 рублей. А в магазинах экономкласса яйца стали еще доступнее — 32−35 рублей за упаковку. Почему произошло сильное снижение цен на этот продукт — в материале «ВМ».