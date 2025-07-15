В некоторых домах Вахитовского района сутки не будет воды. Причиной стало подключение жилого комплекса по улице Астрономической к централизованным сетям водоснабжения.
С 9:00 17 июля до 9:00 18 июля воду отключат по следующим адресам:
ул. Астрономическая, 1/43, 3/16, 4, 5/19, 6/18, 8/21, 10;
ул. Островского, 16/3; 18/6, 19/5, 20, 21/8, 23, 23/1, 25, 27;
ул. Право-Булачная, 43/1.
Автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимают по телефону: +7 (843)231−62−60, сообщили в МУП «Водоканал».