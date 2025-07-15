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Сотни незадекларированных запчастей нашли на турецком теплоходе в порту Ростова

Таможенники обнаружили нелегальные запчасти на теплоходе в порту Ростова.

Источник: Комсомольская правда

В порту Ростова-на-Дону, на теплоходе из турецкого Измира, обнаружили более 700 незадекларированных запчастей. Об этом говорится на сайте Южного таможенного управления.

Оказалось, что с нарушением перевозили новые запчасти для теплохода иностранного производства. Товар делился по 92 наименованиям, но всего было больше 700 предметов.

После этого в отношении перевозчика и капитана судна были возбуждены административные дела по статье «Недекларирование товаров по установленной форме» (ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ). Товары изъяты и направлены на экспертизу.

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