Сотни незадекларированных запчастей нашли на турецком теплоходе в порту Ростова

В порту Ростова-на-Дону, на теплоходе из турецкого Измира, обнаружили более 700 незадекларированных запчастей. Об этом говорится на сайте Южного таможенного управления.
Оказалось, что с нарушением перевозили новые запчасти для теплохода иностранного производства. Товар делился по 92 наименованиям, но всего было больше 700 предметов.
После этого в отношении перевозчика и капитана судна были возбуждены административные дела по статье «Недекларирование товаров по установленной форме» (ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ). Товары изъяты и направлены на экспертизу.
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