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Прикамец осужден за угон автомобиля

Губахинский городской суд Пермского края (постоянное судебное присутствие в г.

Губахинский городской суд Пермского края (постоянное судебное присутствие в г. Гремячинске) вынес приговор местному жителю. Мужчина признан виновным в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

Суд установил, что житель Гремячинска отдыхал в компании знакомого, а когда товарищ заснул после застолья, фигурант взял ключи от его машины и отправился кататься по городу. На одной из центральных улиц мужчина не справился с управлением и наехал на полутораметровый бетонный бордюр, причинив чужому автомобилю повреждения, препятствующие дальнейшему движению.

Суд приговорил виновного к ограничению свободы на 1 год. Иск о компенсации материального ущерба потерпевший не заявлял. Приговор еще не вступил в законную силу.