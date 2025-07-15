Прикамец осужден за угон автомобиля

Суд установил, что житель Гремячинска отдыхал в компании знакомого, а когда товарищ заснул после застолья, фигурант взял ключи от его машины и отправился кататься по городу. На одной из центральных улиц мужчина не справился с управлением и наехал на полутораметровый бетонный бордюр, причинив чужому автомобилю повреждения, препятствующие дальнейшему движению.