Самарская область вводит ограничения мобильного интернета

Как рассказали в Правительстве Самарской области, в целях безопасности граждан могут действовать временные ограничения мобильного интернета.
Губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев поручил минимизировать неудобства. В Самаре уже установили бесплатные Wi-Fi-зону. Список точек есть на сайте Минцифры региона.
Ранее мы назвали пять простых, но действенных способов, как подготовиться к отключению интернета заранее в 2025 году.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.