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Самарская область вводит ограничения мобильного интернета

Как рассказали в Правительстве Самарской области, в целях безопасности граждан могут действовать временные ограничения мобильного интернета.

Как рассказали в Правительстве Самарской области, в целях безопасности граждан могут действовать временные ограничения мобильного интернета.

Губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев поручил минимизировать неудобства. В Самаре уже установили бесплатные Wi-Fi-зону. Список точек есть на сайте Минцифры региона.

Ранее мы назвали пять простых, но действенных способов, как подготовиться к отключению интернета заранее в 2025 году.

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