Челябинка пострадала от ночного укуса необычного паука в квартире

Челябинку ночью укусил паук с незнакомым окрасом. Поиск в сети выдал результат — ночной гость вполне мог оказаться одним из самых ядовитых в мире бразильским странствующим пауком, сообщает КП-Челябинск.
Девушка проснулась ночью от ощущения, что по ней кто-то ползает. Она попыталась избавиться от него и почувствовала резкую боль в пальце. Включила свет и увидела паука. Она сразу же приняла антигистаминное. Отёк спал в течение ночи, а на следующий день от укуса не осталось и следа.
Журналисты поинтересовались у биолога из ЮУрГГПУ, что же это был за паук. Учёный подчеркнула, что точно вид насекого определить не удастся, но бояться его не стоит. Оснований считать, что это бразильский паук нет. Если бы паук действительно представлял смертельную опасность, у пострадавшей от укуса развилась бы припухлость, жжение, боль, возможно, ей бы понадобилась госпитализация.
В Челябинской области, по словам биолога, водится уральский тарантул. Размером с 5-рублёвую монету, он кусает неприятно, но не смертельно. А лучше всего после укуса принять антигистаминное. Самое страшное в укусе паука — аллергическая реакция, а не яд, как таковой.