Челябинка пострадала от ночного укуса необычного паука в квартире

Журналисты поинтересовались у биолога из ЮУрГГПУ, что же это был за паук. Учёный подчеркнула, что точно вид насекого определить не удастся, но бояться его не стоит. Оснований считать, что это бразильский паук нет. Если бы паук действительно представлял смертельную опасность, у пострадавшей от укуса развилась бы припухлость, жжение, боль, возможно, ей бы понадобилась госпитализация.