Беспилотник «Герань»: устройство и особенности известного на весь мир камикадзе

«Герань‑2» — цельномоторный «бесхвостка» с цилиндр‑фюзеляжем, способный нести от 50 до 90 взрывчатки на скорости до 180 км/ч. В то же время Lancet‑3 — электрический мультикоптерный ударный дрон, несущий до 3 кг боевой части, с радиусом действия 40—50 км и тихим мотором для скрытности.