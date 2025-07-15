Беспилотник «Герань»: устройство и особенности известного на весь мир камикадзе

В материале — технические характеристики, тактика применения и эффективность беспилотника «Герань» в современных боевых условиях. Привели примеры его использования на фронте и оценили степень его влияния на ход боевых операций.
Что из себя представляет БПЛА «Герань»
БПЛА «Герань» — сверхмалый ударный дрон‑камикадзе, по конструкции близкий к иранскому Shahed‑136. Выполнен по схеме «бесхвостка», то есть с треугольным крылом и цилиндр‑фюзеляжем.
История создания
БПЛА «Герань» возник как российская адаптация иранских дронов‑камикадзе Shahed. В октябре 2022 года поставленные из-за рубежа БПЛА получили обозначение «Герань‑1».
На базе более крупного Shahed-136 весной 2023 создали «Герань‑2» с отечественной навигацией, усиленной защитой от РЭБ и боевой нагрузкой 50—90 кг при дальности полета до 2 тысяч км.
Массовое производство и тактическое применение стаями по пять-шесть аппаратов позволило значительно расширить возможности российских Силовых структур в нанесении точечных ударов в зоне СВО.
Устройство беспилотника
Длина аппарата около 3,5 м, размах крыла — 2,5 м, масса — порядка 200 кг, из которых до 50 кг приходится на боевую часть. На борту установлен двухтактный поршневой двигатель мощностью около 50 л. с., позволяющий развивать скорость 150—180 км/ч и преодолевать дистанции до 2 000 км.
БПЛА этого типа оснащаются адаптированной навигационной аппаратурой, устойчивой к помехам РЭБ, и применяются группами для массированных атак.
Технические характеристики БПЛА «Герань»
Главные данные о главном дроне ВС РФ поместили в таблицу.
|Длина корпуса
|Около 3,5 м
|Размах крыла
|2,5 м
|Взлетная масса
|200 кг
|Масса боевой части
|До 50 кг
|Двигатель
|Двухтактный поршневой (50 л. с.)
|Крейсерская скорость
|150–180 км/ч
|Максимальная дальность
|До 2 000 тысяч км
Отличие БПЛА «Герань» от других беспилотников
Сравнили «Герань» с другими известными БПЛА.
БПЛА «Герань» — Shahed‑13
Российская «Герань‑2» базируется на Shahed‑136, но оснащена отечественной навигационно‑управляющей аппаратурой «Комета‑М» с повышенной помехозащищенностью.
«Герань» несет до 50−90 кг боевой части против 40−50 кг у оригинала. При этом заявленная дальность «Герани» — до 2 000 км, в то время как у Shahed‑136 — до 2 500 км.
БПЛА «Герань» — ZALA Ланцет‑3
«Герань‑2» — цельномоторный «бесхвостка» с цилиндр‑фюзеляжем, способный нести от 50 до 90 взрывчатки на скорости до 180 км/ч. В то же время Lancet‑3 — электрический мультикоптерный ударный дрон, несущий до 3 кг боевой части, с радиусом действия 40—50 км и тихим мотором для скрытности.
БПЛА «Герань» — STM Kargu‑2
«Герань» рассчитана на массированные крейсерские атаки на сотни километров. А турецкий Kargu‑2 — дрон вертолетного типа с ИИ‑поддержкой, способный автономно обнаруживать цели. Он несет до 1,3 кг боевой части и действует в радиусе 5—10 км.
Преимущества и недостатки беспилотника «Герань»
Как и у всего в мире, у «Герани» есть как плюсы, так и минусы. Преимущества:
1. Большая дальность полета. БПЛА способен преодолевать до 2 000 км без дозаправки, что позволяет наносить удары на значительном удалении от линии фронта.
2. Высокая полезная нагрузка. Боевая часть до 50−90 кг обеспечивает серьезный разрушительный эффект при попадании.
3. Помехозащищенная навигация: встроенная система «Комета‑М» призвана обеспечить работу в условиях активного радиоэлектронного подавления.
4. Низкая стоимость производства. За счет простоты конструкции и массового изготовления себестоимость одного аппарата существенно ниже, чем у более сложных дронов.
5. Простота запуска. Залповый пуск стаями по 5—6 единиц не требует развертывания сложных пусковых комплексов и обеспечивает внезапность атаки.
Недостатки:
1. Ограниченная маневренность. Схема «бесхвостка» и крейсерская высота не позволяют быстро уворачиваться от ПВО и корректировать курс в условиях интенсивного обстрела.
2. Зависимость от метеоусловий. Поршневой двигатель и аэродинамическая схема чувствительны к сильному ветру и осадкам, что может снижать точность попадания.
3. Отсутствие возвратной возможности. «Герань» — одноразовый дрон‑камикадзе, что ведет к неизбежным потерям техники при каждой атаке.
4. Прогнозируемый маршрут. Заранее заданная траектория полета делает аппарат уязвимым для противоракетных систем с расчетом на фиксированные точки пролета.
5. Ограниченная автономность целей. Считается, что у «Гераней» нет системы распознавания сложных движущихся объектов, что снижает эффективность при ударе по быстро меняющим позицию целям и в условиях подавления сигнала. Но западные СМИ в конце прошлого года писали, что некоторые дроны серии стали оснащать искусственным интеллектом, способным распознавать нужные объекты на земле и без участия оператора.
Применение беспилотника в боевых действиях
БПЛА «Герань» активно применялся и применяется в зоне СВО. В частности, дроны способны:
- проводить залповые удары по командным пунктам и складам боеприпасов;
- разрушать ключевую инфраструктуру на глубине до 2 000 км от линии фронта
- ослабление ПВО: «Герань» применяют как имитаторы основных ударных средств для выявления и расхода средств ПВО противника.
- деморализация: напоминающие треск мопеда звуковые эффекты работы мотора создают психологическое давление на военнослужащих;
- защитная роль: запуск «Гераней» в ложных направлениях для отвлечения огня и создания иллюзии главного удара.
Интересные факты о БПЛА «Герань»
Собрали необычные факты об уже известных на весь мир беспилотниках.
1. Согласно легенде, название «Герань» инженеры выбрали из‑за сходства треугольного крыла с лепестком одноимённого цветка.
2. Впервые «Герань‑2» продемонстрировали на Параде Победы в Москве в мае 2025 года, разместив дроны на КамАЗах.
3. Из-за простоты конструкции и массового производства себестоимость одного беспилотника в разы ниже, чем у ударных БПЛА средней категории.