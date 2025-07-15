ГД одобрила в первом чтении новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов

Пошлина за выдачу национального водительского удостоверения увеличивается в два раза: изготавливаемого на пластиковой основе — до 4000 рублей, нового поколения — до 6000 рублей. Пошлины за выдачу международного водительского удостоверения повышаются с 1600 до 3200 рублей, за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов — с 1500 до 2250 рублей, а за его продление — с 1000 до 1500 рублей.