Киров признали родиной Ивана-царевича

По словам руководителя дирекции по организации мероприятий и Центра развития туризма Кировской области Алексея Чепцова, оба знака могут использоваться предпринимателями, бизнесом безвозмездно для продвижения продукции — на основе соглашения с дирекцией. Эта работа ведется в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство».