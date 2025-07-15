Киров признали родиной Ивана-царевича

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл — РИА Новости. Киров получил статус родины Ивана-царевича, соответствующий знак зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент), сообщила пресс-служба правительства региона.
«Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) присвоила столице Кировской области новый знак — “Киров — родина Ивана-царевича”, — говорится в сообщении.
Также в Роспатенте зарегистрирован знак «3D Вятское царство» (Вятка — прежнее название города Кирова).
«Вятская земля — родина всемирно известных художников — братьев Васнецовых, в чьем творчестве ярко отражены образы русских народных сказок. Наверное, нет человека, который бы не знал картину Виктора Васнецова “Иван-царевич на Сером волке” — это своего рода визитная карточка сказок об Иване-царевиче», — говорится в сообщении.
По словам руководителя дирекции по организации мероприятий и Центра развития туризма Кировской области Алексея Чепцова, оба знака могут использоваться предпринимателями, бизнесом безвозмездно для продвижения продукции — на основе соглашения с дирекцией. Эта работа ведется в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство».