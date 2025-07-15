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Под Могилевом подросток лишился трех пальцев во время подработки на предприятии

Подросток потерял три пальца во время испытательного срока на предприятии под Могилевом.

Источник: Комсомольская правда

В Могилевском районе подросток лишился пальцев, подрабатывая на местном предприятии, сообщили в управлении Следственного комитета по Могилевской области.

Несчастный случай произошел на производстве в деревне Полетники. Так, 14 июля 16-летний подросток пострадал на местном предприятии. Известно, что несовершеннолетний находился на испытательном сроке. Молодой человек работал с валковым прессом, но в какой-то момент его рука попала под движущиеся элементы машины. Юношу госпитализировали, у него — травматическая ампутация.

Следователи проводят проверку.

Еще семь человек пострадали в ДТП в Полоцком районе по вине 74-летнего водителя.

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