Под Могилевом подросток лишился трех пальцев во время подработки на предприятии

Несчастный случай произошел на производстве в деревне Полетники. Так, 14 июля 16-летний подросток пострадал на местном предприятии. Известно, что несовершеннолетний находился на испытательном сроке. Молодой человек работал с валковым прессом, но в какой-то момент его рука попала под движущиеся элементы машины. Юношу госпитализировали, у него — травматическая ампутация.