В Елабуге запретили прокат электросамокатов из-за отсутствия инфраструктуры

Комиссия по безопасности движения приняла решение полностью запретить прокат самокатов на территории Елабужского района. В администрации отметили, что рост их числа на улицах и тротуарах стал создавать опасные ситуации — как для пешеходов, так и для водителей. При этом компании, предоставляющие услуги проката, не могут обеспечить необходимый уровень безопасности.