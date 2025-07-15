Госдума одобрила увеличение штрафов за навязывание допуслуг потребителям

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 1 миллиона рублей штрафов за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг.
Авторами законопроекта выступила межфракционная группа депутатов Госдумы.
В настоящее время штрафы за навязывание дополнительных услуг и товаров потребителям составляют от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч — для юридических.
Законопроектом предлагается увеличить эти размеры. В случае его принятия штрафы составят от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч до миллиона рублей — для юридических.