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Госдума одобрила увеличение штрафов за навязывание допуслуг потребителям

ГД одобрила увеличение штрафа за навязывание допуслуг до 1 миллиона рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 1 миллиона рублей штрафов за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг.

Авторами законопроекта выступила межфракционная группа депутатов Госдумы.

В настоящее время штрафы за навязывание дополнительных услуг и товаров потребителям составляют от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч — для юридических.

Законопроектом предлагается увеличить эти размеры. В случае его принятия штрафы составят от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч до миллиона рублей — для юридических.