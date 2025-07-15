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За хищение почти полутора миллионов рублей бывшая заведующая уфимским детским садом и ее зам предстанут перед судом

В Уфе экс-заведующая детсадом и ее заместитель похитили 1,45 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершилось расследование дела против бывшей заведующей детским садом и ее заместителя. Им вменяются превышение полномочий, мошенничество, присвоение средств и служебный подлог. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.

По версии следствия, с марта 2023 по январь 2024 года женщины организовали схему незаконного обогащения, причинив ущерб на сумму более чем 1,45 миллиона рублей. Заведующая фиктивно трудоустроила жену сотрудника на должности дворника и младшего воспитателя. При этом женщина фактически не работала, а получаемую зарплату (суммарно вышло 450 тысяч рублей) разделили между собой руководитель и подчиненный.

Кроме того, злоумышленницы незаконно получили стимулирующие выплаты для 14 педагогов на общую сумму свыше одного миллиона рублей. В рамках возбужденного на них уголовного дела их имущество арестовали.

Женщины частично признали вину. Материалы дела направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

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