За хищение почти полутора миллионов рублей бывшая заведующая уфимским детским садом и ее зам предстанут перед судом

По версии следствия, с марта 2023 по январь 2024 года женщины организовали схему незаконного обогащения, причинив ущерб на сумму более чем 1,45 миллиона рублей. Заведующая фиктивно трудоустроила жену сотрудника на должности дворника и младшего воспитателя. При этом женщина фактически не работала, а получаемую зарплату (суммарно вышло 450 тысяч рублей) разделили между собой руководитель и подчиненный.