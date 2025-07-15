Десятилетняя омичка попала под колеса «Тойоты»

Уточняется, что автолюбитель двигался по улице Декабристов в районе дома № 98. Юная омичка в это же время переезжал бульвар Мартынова на самокате. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.