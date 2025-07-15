Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десятилетняя омичка попала под колеса «Тойоты»

Школьница ехала на самокате по бульвару.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 15 июля, в 19:10 в Центральном округе Омска произошло ДТП с участием ребенка. По предварительным данным, 41-летний водитель «Тойоты» наехал на 10-летнюю девочку. Ребенку потребовалась помощь медиков. Деталями инцидента поделились в УМВД региона.

Уточняется, что автолюбитель двигался по улице Декабристов в районе дома № 98. Юная омичка в это же время переезжал бульвар Мартынова на самокате. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Ранее «КП Омск» сообщила, что 11-летний мальчик и две женщины попали в больницу после аварии на пригородной трассе.