Десятилетняя омичка попала под колеса «Тойоты»

Во вторник, 15 июля, в 19:10 в Центральном округе Омска произошло ДТП с участием ребенка. По предварительным данным, 41-летний водитель «Тойоты» наехал на 10-летнюю девочку. Ребенку потребовалась помощь медиков. Деталями инцидента поделились в УМВД региона.
Уточняется, что автолюбитель двигался по улице Декабристов в районе дома № 98. Юная омичка в это же время переезжал бульвар Мартынова на самокате. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
Ранее «КП Омск» сообщила, что 11-летний мальчик и две женщины попали в больницу после аварии на пригородной трассе.