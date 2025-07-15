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Маркетплейсы компенсируют заказы, если они испортились в ПВЗ из-за ливней

Маркетплейсы компенсируют покупателям и продавцам испорченные ливнем заказы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Маркетплейсы компенсируют покупателям и продавцам заказы и товары, если они испортились из-за ливней в пунктах выдачи заказов (ПВЗ), рассказали РИА Новости в компаниях.

Так, объединенная компания Wildberries&Russ сообщила, что, если товар испортился, компания повторяет заказы покупателей в случае их наличия на маркетплейсе. «В случае отсутствия аналогов поврежденных товаров клиенту приходит в личном кабинете уведомление об отмене заказа, а его стоимость вернется пользователю на счет. Продавцам же компенсируется стоимость поврежденных товаров», — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что на данный момент компания зафиксировала единичные случаи подтопления на пунктах выдачи маркетплейса в Москве и Московской области. При подобных случаях специалисты принимают необходимые меры для оказания помощи ПВЗ и подключают аварийные службы. Также компания оперативно информирует клиентов о временном закрытии пункта.

В свою очередь «Яндекс Маркет» рассказал РИА Новости, что ПВЗ и склады компании работают в штатном режиме. «Мы делаем все возможное, чтобы доставка была своевременной и удобной для клиентов», — отметили в компании.

При этом, там отметили, что если покупатель получил поврежденный товар, то ему следует обратиться в поддержку и оформить возврат. «Мы разберемся в ситуации и, если повреждение произошло по вине логистики, то компенсируем ущерб продавцу», — заверили в маркетплейсе.

Комплекс городского хозяйства во вторник предупредил москвичей и гостей столицы о ливне, граде и грозе со шквалистым усилением ветра, по прогнозам синоптиков, такая погода будет сохраняться до конца суток.

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