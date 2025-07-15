Маркетплейсы компенсируют заказы, если они испортились в ПВЗ из-за ливней

При этом, там отметили, что если покупатель получил поврежденный товар, то ему следует обратиться в поддержку и оформить возврат. «Мы разберемся в ситуации и, если повреждение произошло по вине логистики, то компенсируем ущерб продавцу», — заверили в маркетплейсе.