Маркетплейсы компенсируют заказы, если они испортились в ПВЗ из-за ливней

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Маркетплейсы компенсируют покупателям и продавцам заказы и товары, если они испортились из-за ливней в пунктах выдачи заказов (ПВЗ), рассказали РИА Новости в компаниях.
Так, объединенная компания Wildberries&Russ сообщила, что, если товар испортился, компания повторяет заказы покупателей в случае их наличия на маркетплейсе. «В случае отсутствия аналогов поврежденных товаров клиенту приходит в личном кабинете уведомление об отмене заказа, а его стоимость вернется пользователю на счет. Продавцам же компенсируется стоимость поврежденных товаров», — сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что на данный момент компания зафиксировала единичные случаи подтопления на пунктах выдачи маркетплейса в Москве и Московской области. При подобных случаях специалисты принимают необходимые меры для оказания помощи ПВЗ и подключают аварийные службы. Также компания оперативно информирует клиентов о временном закрытии пункта.
В свою очередь «Яндекс Маркет» рассказал РИА Новости, что ПВЗ и склады компании работают в штатном режиме. «Мы делаем все возможное, чтобы доставка была своевременной и удобной для клиентов», — отметили в компании.
При этом, там отметили, что если покупатель получил поврежденный товар, то ему следует обратиться в поддержку и оформить возврат. «Мы разберемся в ситуации и, если повреждение произошло по вине логистики, то компенсируем ущерб продавцу», — заверили в маркетплейсе.
Комплекс городского хозяйства во вторник предупредил москвичей и гостей столицы о ливне, граде и грозе со шквалистым усилением ветра, по прогнозам синоптиков, такая погода будет сохраняться до конца суток.