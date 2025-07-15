Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 16 июля 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Российская, 45 — с 09:30 до 17.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Комсомольский пр., 44 (подъезды 5−8), 46 (подъезды 1−4) — с 09.00 до 17.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Гагарина, 10 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Новороссийская, 22; Челябинского Рабочего, 5; Харлова, 2, 3 — с 08.00 до 18.00;
— п. Орджоникидзе, ч/с: Львовская, 36−46; Севастопольская, 27−47, 30−40; Толстого, 84−92; Латвийская, 51−55, 76−84; Карельская, 43, 47, 50−58 — с 08.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Сталеваров, 66; Электростальская, 1 — с 09.00 до 16.00.
Отключение газоснабжения:
— Шоссе Металлургов, 59; Румянцева, 33; Жукова, 18-А — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Станционная, 10 (подъезды 1, 2), 20 (подъезды 3, 4); 8-го Марта, 16 (подъезд 3); Кузнецова, 37 (подъезд 3); Новая, 7 (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Салютная, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 50; Горького, 19, 21, 21-А, 23, 23-А; Грибоедова, 39-А, 41-А; Крылова, 16-А — с 09.00 до 20.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— п. Тарасовка: Вересковая, 30; МКР 42-й, 13 — с 09.00 до 13.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В среду, 16 июля, будут отключены светофоры на пересечении:
— улиц Блюхера и Омская — с 9:00 до окончания работ;
— проспектов Свердловского и Победы — с 13:30 до 14:30.
Будьте внимательны и осторожны!