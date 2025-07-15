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Последние новости к вечеру 15 июля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 15 июля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 15 июля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 15 июля 2025 года.

Кремль отреагировал на санкционный ультиматум Трампа

Источник: РИА "Новости"

Песков назвал заявления Трампа о России «весьма серьезными» и отметил, что часть из них адресована лично Путину. Москва проанализирует высказывания, а президент прокомментирует их, если и когда посчитает необходимым.

ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Российская армия освободила Петровку и Воскресенку в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что продвижение стало возможным благодаря наступательным действиям группировок войск «Юг» и «Восток».

В Воронеже ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Источник: РИА "Новости"

В ночь на 15 июля Воронеж подвергся массированной атаке беспилотников. Один из БПЛА попал в жилой дом в центре города, пострадали 24 человека, в том числе несовершеннолетние. В регионе введен режим ЧС.

Белый дом заявил, что Трамп не призывал Украину к ударам по Москве

Источник: Reuters

В США заявили, что Трамп не предлагал Зеленскому наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, вопреки публикации Financial Times. В Белом доме подчеркнули, что президент продолжает добиваться завершения конфликта.

На Москву обрушился тропический ливень

Источник: РИА "Новости"

15 июля сильнейший дождь обрушился на столицу, начавшись с Южного административного округа. В районе Павелецкой набережной зафиксирован потоп. Автобусы частично ушли под воду, движение транспорта затруднено.

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