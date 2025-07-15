«Винлаб» намерен восстановить работу сайта в ближайшее время

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Специалисты «Винлаба» работают над устранением неполадок на сайте, восстановить доступ к нему планируется до конца сегодняшнего дня либо завтра, 16 июля, сообщили корреспонденту РИА Новости в контакт-центре ритейлера.
«В данный момент специалисты работают над устранением неполадок. Точных сроков мы не можем вам сказать, когда они устранят. В ближайшее время… либо сегодня до конца рабочего дня, либо завтра», — сказали в контакт-центре в ответ на вопрос о том, когда появится возможность сделать онлайн-заказ.
Ранее «Винлаб» в своем Telegram-канале сообщил об ограничении возможности покупок онлайн и в розничных магазинах, также не работает сайт компании в связи с техническими работами. В свою очередь на сайте компании появилась информация о проведении технических работ «для его оптимизации и улучшения качества обслуживания».