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«Винлаб» намерен восстановить работу сайта в ближайшее время

«Винлаб» планирует восстановить доступ к сайту не позднее 16 июля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Специалисты «Винлаба» работают над устранением неполадок на сайте, восстановить доступ к нему планируется до конца сегодняшнего дня либо завтра, 16 июля, сообщили корреспонденту РИА Новости в контакт-центре ритейлера.

«В данный момент специалисты работают над устранением неполадок. Точных сроков мы не можем вам сказать, когда они устранят. В ближайшее время… либо сегодня до конца рабочего дня, либо завтра», — сказали в контакт-центре в ответ на вопрос о том, когда появится возможность сделать онлайн-заказ.

Ранее «Винлаб» в своем Telegram-канале сообщил об ограничении возможности покупок онлайн и в розничных магазинах, также не работает сайт компании в связи с техническими работами. В свою очередь на сайте компании появилась информация о проведении технических работ «для его оптимизации и улучшения качества обслуживания».