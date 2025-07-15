«Винлаб» намерен восстановить работу сайта в ближайшее время

«В данный момент специалисты работают над устранением неполадок. Точных сроков мы не можем вам сказать, когда они устранят. В ближайшее время… либо сегодня до конца рабочего дня, либо завтра», — сказали в контакт-центре в ответ на вопрос о том, когда появится возможность сделать онлайн-заказ.