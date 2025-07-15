Какая погода будет в Казахстане 16 июля

АСТАНА, 15 июля — Sputnik. На большей части территории Казахстана 16 июля с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, на западе и севере республики — сильные дожди, град, шквал. Лишь на юге страны ожидается жаркая, без осадков погода. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе страны ночью и утром ожидается туман.