Какая погода будет в Казахстане 16 июля

Днем на юго-западе страны синоптики обещают сильную жару 39−44 градуса, на юге и юго-востоке республики очень сильная жара 40−42 градуса, в северных регионах сильная жара 30−35 градусов, на востоке страны 35−38 градусов.
В Абайской области по прогнозам синоптиков днем на востоке, юге и в центре будет дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный 9−14, днем на востоке, юге, в центре области 15−20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 20, днем 28−33 тепла, на юге области сильная жара 38 градусов.
В Акмолинской области синоптики обещают на западе и севере дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на востоке области 7, днем 26−31 тепла.
В Актюбинской области днем на западе, севере и в центре ожидается небольшой дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 9−14, днем на западе, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 22 тепла, днем 29−34 тепла, на юге области сильная жара 38 градусов.
В Алматинской области в горных районах возможен кратковременный дождь, гроза, днем на юге области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, на юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 19−24, в горных районах области 9−14 тепла, днем сильная жара 31−36, на севере, западе, в центре области 39 градусов, в горных районах области 21−26 тепла.
В Атырауской области ночью на севере и западе пройдет дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, западе области град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14, на севере, западе области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−25 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов.
В Восточно-Казахстанской области днем на западе, севере и востоке пройдет дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 9−14, днем на западе, севере, востоке области 15−20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 20, днем 26−31 тепла, на юге области сильная жара 35 градусов.
В Жамбылской области днем в горных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9−14, днем на северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 19−24, в горных районах области 15 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов, в горных районах области 30 тепла.
В Жетысуской области днем в горных районах ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный 9−14, днем на востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, на востоке области 25, в горных районах области 14 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов, в горных районах области 28 тепла.
В Западно-Казахстанской области на западе, севере и востоке пройдет дождь, гроза, на севере области сильный дождь, днем град, шквал. Ветер северо-восточный, северный 9−14, днем на западе, севере, юге области порывы 15- 20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на юге области 23 тепла, днем 28−33 на юге области сильная жара 36 градусов.
В Карагандинской области погода будет без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, на западе, в центре области 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 22, днем 27−32 тепла, на юге области сильная жара 35 градусов.
В Костанайской области днем на севере и востоке ожидается дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, западный ночью 7- 12, днем 9−14, на севере, востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, днем 25- 30 тепла, на юге области сильная жара 35 градусов.
В Кызылординской области осадков не ожидается. Ветер северо-западный 9−14, на севере, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 19−24 тепла, днем сильная жара 35−40 градусов.
В Мангистауской области будет без осадков. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 23−28, на востоке области 20 тепла, днем сильная жара 37−42 градуса, на западе области 34 тепла.
В Павлодарской области погода будет без осадков. Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, днем 23−28 тепла.
В Северо-Казахстанской области на западе, севере и востоке пройдет дождь, гроза, днем на севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ветер западный, северо-западный 9−14, на западе, севере, востоке области 15−20 м/с, днем порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, днем 20−25, на юго-западе области 28 тепла.
В Туркестанской области осадков не ожидается. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, в горных районах области 17, днем 32−37 тепла, на западе, в пустынных районах области сильная жара 40 градусов.
В Улытауской области будет без осадков. Ветер юго-западный 9−14, днем на западе, в центре области 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на юге области 23 тепла, днем сильная жара 31−36, на юге области 39 градусов.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 3−8, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 11−13, днем 27−29 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 21−23 тепла, днем сильная жара 33−35 градусов.
Шымкент: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 20−22, днем 35−37 тепла.