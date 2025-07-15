Белковый анализ подтвердил важную роль воспалений в развитии болезни Альцгеймера

«Ученые уже достаточно давно предполагают, что в развитии болезни Альцгеймера задействованы не только токсичные клубки бета-амилоида и тау-белка, но и хронические воспаления в тканях мозга, которые могут ускорять прогрессию болезни или даже вызывать ее. Собранные в рамках проекта GNPC данные не только подтверждают эти гипотезы, но и также указывают на то, что и инфекции играют важную роль в развитии болезни Альцгеймера», — прокомментировал открытие Билл Гейтс, чьи слова приводит пресс-служба журнала.