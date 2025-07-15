Глава СКР поручил представить доклад о поврежденном мосте в башкирском селе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о ненадлежащем состоянии моста в башкирском селе Байкибашево. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
Сообщается, что мост, соединяющий населенный пункт с соседним, находится в непригодном состоянии: дорожное полотно поврежден глубокими ямами, существует угроза обрушения конструкции, затруднен проезд транспорта. Местные жители неоднократно обращались в различные инстанции, однако капитальный ремонт так и не был проведен.
Следком Башкирии начал процессуальную проверку. Руководителю ведомства Владимиру Архангельскому поручено доложить Бастрыкину о ее результатах.
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