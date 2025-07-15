Разработан метод очистки почвы, снижающий содержание опасных веществ на 48%

Технология основана на низкотемпературном пиролизе осадка сточных вод, который превращается в сорбент. Его применение позволяет не только очищать почву от токсичных элементов, но и улучшать ее влагоудерживающую способность и питательный состав. По словам исследователей, метод может повысить урожайность на 10−15% в засушливых регионах.