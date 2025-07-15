Юрист Хаминский предположил, что наследство режиссера Мороза разделят его вдова и дочери

«Миша хотел прокатить меня, а мама сказала, что нет, это опасно. И села за мной. Считаю, что она меня уберегла этим, потому что я меньше всех пострадала. Потом уже я очнулась в больнице. Долгое время не знала, что случилось с мамой, мне сказали, наверное, через день-два. Я, по-моему, рвалась на похороны, но была еще не в состоянии перемещаться. Это странно, мне кажется, я не сразу, а только через несколько лет осознала, что ее больше нет», — рассказывала Дарья Мороз Борису Корчевникову.