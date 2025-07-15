Эксперт Парфентьев рассказал, какие данные нельзя хранить в смартфоне

Ранее стало известно, что исследователи выявили утечку 30 массивов личных данных, которые содержат от десятков миллионов до 3,5 миллиарда записей. Всего утекли 16 миллиардов логинов и паролей пользователей сервисов Apple, Google, Telegram и других сервисов. При этом следователи подчеркнули, что ранее эти данные нигде не фигурировали.