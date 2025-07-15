Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Парфентьев рассказал, какие данные нельзя хранить в смартфоне

Россиян предупредили об опасности хранения некоторых данных в смартфоне. «Вечерняя Москва» узнала у координатора Центра безопасного интернета Урвана Парфентьева, какую информацию нельзя хранить в телефоне.

Россиян предупредили об опасности хранения некоторых данных в смартфоне. «Вечерняя Москва» узнала у координатора Центра безопасного интернета Урвана Парфентьева, какую информацию нельзя хранить в телефоне.

Как рассказал специалист, потенциальную опасность может представлять хранение в телефоне любой чувствительной информации, потому что она может попасть в распоряжение мошенников.

— Цифровое устройство можно сравнить с сейфом. При его взломе чувствительная информация уйдет к злоумышленникам, и они смогут воспользоваться ею в мошеннических целях, — сказал эксперт.

Специалист объяснил, что любую конфиденциальную информацию лучше перенести на другие носители.

— Если пользователь имеет основания опасаться утечки личных данных, то ему лучше принять меры по удалению такой информации с устройства и переносу ее на носители, не связанные непосредственно с Сетью, — рассказал он.

Эксперт отметил, что к таким данным можно отнести:

личные фотографии;скрины переписок;логины и пароли от соцсетей и приложений.

Ранее стало известно, что исследователи выявили утечку 30 массивов личных данных, которые содержат от десятков миллионов до 3,5 миллиарда записей. Всего утекли 16 миллиардов логинов и паролей пользователей сервисов Apple, Google, Telegram и других сервисов. При этом следователи подчеркнули, что ранее эти данные нигде не фигурировали.