Эксперт Парфентьев рассказал, какие данные нельзя хранить в смартфоне

Россиян предупредили об опасности хранения некоторых данных в смартфоне. «Вечерняя Москва» узнала у координатора Центра безопасного интернета Урвана Парфентьева, какую информацию нельзя хранить в телефоне.
Как рассказал специалист, потенциальную опасность может представлять хранение в телефоне любой чувствительной информации, потому что она может попасть в распоряжение мошенников.
— Цифровое устройство можно сравнить с сейфом. При его взломе чувствительная информация уйдет к злоумышленникам, и они смогут воспользоваться ею в мошеннических целях, — сказал эксперт.
Специалист объяснил, что любую конфиденциальную информацию лучше перенести на другие носители.
— Если пользователь имеет основания опасаться утечки личных данных, то ему лучше принять меры по удалению такой информации с устройства и переносу ее на носители, не связанные непосредственно с Сетью, — рассказал он.
Эксперт отметил, что к таким данным можно отнести:
личные фотографии;скрины переписок;логины и пароли от соцсетей и приложений.
Ранее стало известно, что исследователи выявили утечку 30 массивов личных данных, которые содержат от десятков миллионов до 3,5 миллиарда записей. Всего утекли 16 миллиардов логинов и паролей пользователей сервисов Apple, Google, Telegram и других сервисов. При этом следователи подчеркнули, что ранее эти данные нигде не фигурировали.