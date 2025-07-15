В Новочеркасске двух полицейских подозревают в получении взяток

В Новочеркасске возбуждено уголовное дело в отношении двух оперуполномоченных отдела экономической безопасности местного управления МВД. Сотрудники полиции подозреваются в получении взяток на общую сумму 230 тысяч рублей. Об этом сообщает ростовский следком.
По данным следствия, в августе-сентябре прошлого года стражи порядка вымогали деньги у двух местных жительниц. За 150 и 80 тысяч рублей они обещали не проводить проверки по фактам мошенничества при получении выплат и не передавать материалы в следственные органы.
Преступления были раскрыты благодаря совместной работе следователей СК и оперативников ФСБ. Оба фигуранта задержаны, суд удовлетворил ходатайство следствия об их аресте.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела. Расследование продолжается.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Под Ростовом согласившегося поменять счетчик пенсионера обманули на миллион.
Пенсионер из Таганрога после разговора с лжеэлектриком потерял миллион рублей (подробнее).