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В Новочеркасске двух полицейских подозревают в получении взяток

В Ростовской области оперуполномоченных подозревают в коррупционных преступлениях.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Новочеркасске возбуждено уголовное дело в отношении двух оперуполномоченных отдела экономической безопасности местного управления МВД. Сотрудники полиции подозреваются в получении взяток на общую сумму 230 тысяч рублей. Об этом сообщает ростовский следком.

По данным следствия, в августе-сентябре прошлого года стражи порядка вымогали деньги у двух местных жительниц. За 150 и 80 тысяч рублей они обещали не проводить проверки по фактам мошенничества при получении выплат и не передавать материалы в следственные органы.

Преступления были раскрыты благодаря совместной работе следователей СК и оперативников ФСБ. Оба фигуранта задержаны, суд удовлетворил ходатайство следствия об их аресте.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела. Расследование продолжается.

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