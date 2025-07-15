В Общественной палате РФ предложили сократить срок обучения в школе до 10 лет

В Общественной палате РФ призвали сократить срок обучения в школах до 8−10 лет, чтобы россияне раньше начали заводить детей. По мнению главы комиссии по демографии Сергея Рыбальченко, сделать это можно «без потери качества» образования. При этом ни законодатели, ни специалисты его позицию не поддержали. В Госдуме заявили, что связи между созданием семьи и сроком обучения нет, а общий уровень развития школьников «и без того снижен». А в профсоюзе учителей назвали инициативу Рыбальченко «скатыванием к примитивности».