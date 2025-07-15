Более 56 тысяч объектов недвижимости в Башкирии не имеют владельцев

Как пояснили в ведомстве, основная причина отсутствия сведений о собственниках связана с тем, что права на эти объекты были оформлены до вступления в силу закона о государственной регистрации (до 31 января 1998 года), и владельцы не провели необходимые регистрационные процедуры. Также среди проблемных объектов — жилые дома, построенные без оформления, и квартиры, приобретенные по договорам долевого участия.