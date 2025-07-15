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Более 56 тысяч объектов недвижимости в Башкирии не имеют владельцев

В Башкирии у 56 тысяч объектов недвижимости нет владельцев.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе и Уфимском районе Башкирии насчитывается свыше 56 (48 и 8) тысяч объектов недвижимости, не имеющих зарегистрированных правообладателей. Об этом рассказала пресс-служба Росреестра республики.

Как пояснили в ведомстве, основная причина отсутствия сведений о собственниках связана с тем, что права на эти объекты были оформлены до вступления в силу закона о государственной регистрации (до 31 января 1998 года), и владельцы не провели необходимые регистрационные процедуры. Также среди проблемных объектов — жилые дома, построенные без оформления, и квартиры, приобретенные по договорам долевого участия.

С середины 2021 года, сообщает Росреест, в республике ведется работа по внесению данных о правообладателях в Единый государственный реестр недвижимости и снятию с учета несуществующих объектов. На сегодняшний день в целом по региону 92% объектов недвижимости имеют зарегистрированные права (в Уфе — 92%, в Уфимском районе — 94%).

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