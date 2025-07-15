В Перми снова откроется «Музыкальный квартал»

В воскресенье, 20 июля, на улице Пермской с 15:00 до 21:00 продолжится летний проект «Музыкальный квартал» (0+). Квартал между улицами Сибирской и Газеты «Звезда» в этот день станет пешеходным и музыкальным. Пермяков ждет инструментальная музыка разных стилей и народные песни Пермского края.
Программа музыкальных блоков:
15:00−15:45 Этника. Уникальные инструменты и вокал. Михаил Пьянков, единственный в Перми исполнитель на арабском инструменте аль-уд;
16:00−16:45 Джазовые импровизации на саксофоне. Валерия Юнкинд;
17:00−17:45 Музыка народов мира от музыкантов «Ба-Ба-Ту»;
18:00−18:45 Пермские песни от фолк-проекта «Варья»;
19:00−21:00 Фолктроника. Музыкальный проект «Воздух».
Гости «Музыкального квартала» смогут не только насладиться музыкой, но и понаблюдать за работой уличных художников. Здесь же будет работать ярмарка пермских ремесленников. В домиках будут продаваться сувениры ручной работы и украшения, созданные местными мастерами.
Движение транспорта по улице Пермской на участке от Газеты «Звезда» до Сибирской в этот день будет закрыто с 10:00 до 23:00.