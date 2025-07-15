В Перми снова откроется «Музыкальный квартал»

В воскресенье, 20 июля, на улице Пермской с 15:00 до 21:00 продолжится летний проект «Музыкальный квартал» (0+). Квартал между улицами Сибирской и Газеты «Звезда» в этот день станет пешеходным и музыкальным. Пермяков ждет инструментальная музыка разных стилей и народные песни Пермского края.