Одним праздник, другим — объезжать: В Кишиневе из-за фестиваля перекроют улицы в центре столицы

Некоторые улицы в центре города в конце недели перекроют.
18−20 июля в столице пройдёт масштабный фестиваль «Te salut, Chișinău!». В этой связи движение на некоторых улицах временно ограничат.
В частности, речь идёт об:
— ул. Колумна, участок между А. Пушкина и М. Г. Бэнулеску-Бодони — с 10:00 18 июля до 05:00 21 июля;
— ул. Александру чел Бун, между А. Пушкина и М. Г. Бэнулеску-Бодони — с 18 по 20 июля, ежедневно в промежутке с 16:00 до 23:50;
— бул. Григоре Виеру — участок между ул. Иерусалим — ASEM — Национальный банк — ул. К. Тэнасе — ул. А. Пушкина, движение транспорта (кроме общественного) будет ограничено 18−20 июля, ежедневно с 16:30 до 23:50.
С 06:30 18 июля до 05:00 21 июля будет нельзя парковаться на ул. Колумна, в периметре улиц А. Пушкина — М. Г. Бэнулеску-Бодони.
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