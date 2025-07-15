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Одним праздник, другим — объезжать: В Кишиневе из-за фестиваля перекроют улицы в центре столицы

В центре столицы, пройдет фестиваль «Приветствую тебя, Кишинев!», организованный мэрией Кишинева.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые улицы в центре города в конце недели перекроют.

18−20 июля в столице пройдёт масштабный фестиваль «Te salut, Chișinău!». В этой связи движение на некоторых улицах временно ограничат.

В частности, речь идёт об:

— ул. Колумна, участок между А. Пушкина и М. Г. Бэнулеску-Бодони — с 10:00 18 июля до 05:00 21 июля;

— ул. Александру чел Бун, между А. Пушкина и М. Г. Бэнулеску-Бодони — с 18 по 20 июля, ежедневно в промежутке с 16:00 до 23:50;

— бул. Григоре Виеру — участок между ул. Иерусалим — ASEM — Национальный банк — ул. К. Тэнасе — ул. А. Пушкина, движение транспорта (кроме общественного) будет ограничено 18−20 июля, ежедневно с 16:30 до 23:50.

С 06:30 18 июля до 05:00 21 июля будет нельзя парковаться на ул. Колумна, в периметре улиц А. Пушкина — М. Г. Бэнулеску-Бодони.

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