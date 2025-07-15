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В Ростове ищут пропавшего 21-летнего парня

Ростовчанин пропал во вторник, 15 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове во вторник, 15 июля, пропал 21-летний Дмитрий Чаус. Об это сообщают поисковики «ЛизаАлерт».

Известно, что в день исчезновения на дончанине была черная футболка, серые шорты и черные сандалии.

Рост Дмитрия составляет 170 сантиметров, у него нормальное телосложение, русые волосы и зеленые глаза. В день исчезновения с парнем был зеленый рюкзак и сумка через плечо цвета хаки.

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