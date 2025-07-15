В Ростове ищут пропавшего 21-летнего парня

В Ростове во вторник, 15 июля, пропал 21-летний Дмитрий Чаус. Об это сообщают поисковики «ЛизаАлерт».
Известно, что в день исчезновения на дончанине была черная футболка, серые шорты и черные сандалии.
Рост Дмитрия составляет 170 сантиметров, у него нормальное телосложение, русые волосы и зеленые глаза. В день исчезновения с парнем был зеленый рюкзак и сумка через плечо цвета хаки.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Не реагировала на голос, слабо шевелила руками: Заблудившуюся в жару пенсионерку сутки искали в Ростовской области.
В Ростовской области волонтеры спасли 70-летнюю женщину (подробнее).