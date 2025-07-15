Романтика пассажирского вагона. Минские студентки о работе проводниками в студотрядах на БЖД

Постельное брать будете? Чай? Кофе? Несложно догадаться, представителям какой профессии принадлежат эти фразы. Романтика путешествий, стук колес и готовность выполнять свою работу в любое время дня и ночи — это то, чем отличается жизнь проводника пассажирского вагона. В настоящее время на Белорусской железной дороге работают 15 студенческих отрядов Белорусского республиканского союза молодежи, а это 216 человек, по этой профессии в Минском, Барановичском, Брестском, Гомельском и Витебском вагонных участках. Ребята осуществляют поездки в Москву, Санкт-Петербург, Анапу, Мурманск, Архангельск, а также по всей Беларуси. О работе, отдыхе и плюсах участия в студотрядовском движении рассказали столичные студентки, которые не первый год выбирают летом поработать проводниками.
Ответственность, романтика путешествий и финансовая выгода.
Студентка Белорусской государственной академии связи Надежда Конопля в этом году окончила второй курс факультета инжиниринга и технологий связи по специальности «прикладная информатика» и решила лето провести с трудовой и финансовой выгодой. «Я уже работала в студотряде в прошлом году, и мне этот опыт показался интересным. Решила вернуться, чтобы заработать немного денег, да и сама работа достаточно разнообразная. Планирую работать два месяца — июль и август», — поделилась девушка.
Она работает проводником в плацкартном вагоне поезда Минск — Санкт-Петербург и отмечает, что для нее каждый день — это новый опыт. «Каждый рейс неповторимый и предугадать, что будет, невозможно, — уверена Надежда Конопля. — Рабочий день начинается задолго до отправления. Проводник проходит инструктаж, готовит вагон к приему пассажиров. Это включает уборку, проверку наличия необходимых принадлежностей и оборудования. В течение всего рейса контролирует обстановку в вагоне, отвечает на вопросы и решает возможные проблемы. Я считаю, что работа проводника очень интересная, ведь она связана с общением с людьми и ответственностью за их комфорт и безопасность. Кроме того, такая работа дает возможность развить навыки коммуникации и организованности».
Рабочий график проводника может быть достаточно нестандартным в зависимости от маршрута. Мы увиделись с Надей утром на одной из платформ станции «Минск-Пассажирский», где минчане встречали родственников и друзей с поезда Санкт-Петербург — Минск. «Мой график работы — обычно шесть дней в рейсе, затем шесть дней дома. При этом всегда есть возможность работать больше, если есть желание и необходимость. Рейсы длятся в зависимости от направления, а направления бывают разные, что делает работу интересной и разнообразной. Я работаю на международном направлении Минск — Санкт-Петербург, один оборот рейса занимает два дня, — рассказала студентка. — Этот маршрут следует 14 часов до Питера, там мы стоим еще 10 часов, а потом поезд возвращается в Минске. Быть почти все время на ногах — это, конечно, непросто. Особенно вначале. Но у нас всегда есть возможность перекусить и отдохнуть во время следования поезда. Это помогает восстановить силы и быть всегда наготове выполнять свои обязанности. Со временем привыкаешь, учишься правильно распределять энергию в течение дня. Мне помогает позитивный настрой и понимание, что такая работа требует выносливости и ответственности».
Профессию проводника девушка получила бонусом благодаря участию в студотрядовском движении и ничуть не жалеет о таком опыте. Более того, она убеждена, что эти навыки ей пригодятся в будущем. «В первую очередь эта профессия дает возможность получить хорошее умение находить общий язык с людьми, так как к каждому человеку нужен особый подход. Работа проводника развивает навыки стрессоустойчивости, коммуникации и дипломатичности. Это все можно отнести как к плюсам, так и к трудностям работы. Самое трудное — это, наверное, необходимость сохранять внимательность и спокойствие в любой ситуации. Иногда бывает много пассажиров, и нужно быстро реагировать на разные вопросы или проблемы, при этом оставаться вежливым и дружелюбным. Но именно эти моменты помогают мне развиваться и учиться лучше справляться с ответственностью», — добавила она.
«За время работы было много запоминающихся моментов, как плохих, так и хороших. Например, иногда встречаются очень веселые и разговорчивые пассажиры, с которыми можно немного пообщаться и даже посмеяться. Бывали интересные компании, которые создавали особую атмосферу в вагоне. Такие моменты делают работу очень живой и приятной. А иногда с пассажирами действительно возникают трудности — это может быть недопонимание или разные спорные ситуации в пути. В таких случаях я стараюсь сохранять спокойствие и вежливость, внимательно выслушать человека с его проблемой и найти компромиссное решение. Главное — оставаться профессиональной и доброжелательной, чтобы помочь пассажирам и сделать их поездку комфортной», — отметила Надежда Конопля.
Для каждого из нас очень хорошо знакомы ритмичный стук колес и сменяющиеся пейзажи за окном вагона. И знакомимся с этой поездной романтикой мы, как правило, именно в студенческие годы. «Романтика путешествий в пассажирском вагоне действительно ощущается — это возможность увидеть новые места, познакомиться с разными людьми и почувствовать атмосферу дороги. Хотя работа бывает утомительной, именно эти моменты делают ее особенной и запоминающейся, — улыбается девушка. — А еще у нас есть возможность погулять по любимому многими туристами Питеру. Главное уложиться в три часа, так на большее время нельзя покидать свой вагон. Я обычно планирую прогулки заранее, записывая интересные места, которые хочу посетить. Это помогает составить удобный маршрут и максимально с пользой использовать время, чтобы увидеть все важное и сделать прогулку более насыщенной».
Ребятам, которые работают в студотрядах на БЖД, платят зарплату, как и другим проводникам. Это еще один стимул летом и отдыхать и трудиться. «Да, у нас такая же зарплата, как и у других проводников, а иногда даже немного больше, так как мы работаем через студенческий отряд. Пока что я не определилась, на что именно планирую потратить заработанные деньги, но, возможно, это будет отдых где-нибудь в интересном месте или какие-то личные нужды», — поделилась Надежда.
«Иногда, конечно, появляются мысли остаться работать проводником насовсем — это интересно и дает много полезного опыта, особенно в общении с людьми и умении быстро решать разные ситуации. Но я считаю, что это временный опыт, и в долгосрочной перспективе хочу развиваться в другой сфере, связанной с моей основной профессией или интересами. Так что сейчас я воспринимаю эту работу как полезный опыт, — подчеркнула студентка. — Помимо работы, в студотряде стараемся активно проводить досуг. Часто организуются различные мероприятия — конкурсы, квесты. Атмосфера в студотряде очень теплая, и благодаря этому лето получается не только трудовым, но и насыщенным, интересным».
Полезный опыт и тяжелый труд.
На этом же поезде мы познакомились с еще одной девушкой — Ангелиной Морозюк. Она окончила в этом году третий курс филологического факультета Белорусского государственного университета. Будущий филолог уже третье лето проводит на колесах пассажирского поезда. «Я не минчанка и работа в студенческом отряде, помимо полезного трудового опыта, дает возможность получить место в общежитии. Кроме того, свои личные деньги, чтобы лишний раз не просить у родителей, никогда не помешают, — рассказала девушка. — Когда пришлось выбирать направление работы в студотряде, то работа проводника оказалась самым хорошим вариантом. А большой бонус — возможность путешествовать, тем более бесплатно».
На Ангелине была настоящая форма проводника, и ее девушка купила сама, чтобы выглядеть настоящим проводником. К слову, девушки в своих вагонах работаю сами, у них нет коллег на один и тот же вагон. Это объясняется коротким маршрутом следования, а еще доверием начальника поезда к их работе.
«Уборка, подготовка к рейсу вагона и себя, обслуживание людей, потом сдача вагона в конце рейса. Это наша рутина, и для меня тяжелее всего это сдача вагона после рейса. За достаточно короткое время нужно собрать в стирку все использованное постельное белье, сдать кассу и остатки продуктов, убрать мусор и вымыть весь вагон, — вздыхает Ангелина. — В основном езжу на дальние рейсы: одну неделю едешь, одну — отдыхаешь. Это, например, Минск — Адлер, Минск — Анапа, Минск — Архангельск, ну и сегодняшний Минск — Санкт-Петербург».
«Это тяжелый труд как физически, так и морально. Даже если брать самый короткий маршрут — до Питера, то он не становится слишком легким из-за меньшего количества в пути. Нужно быть всегда начеку, внимательной и вежливой к пассажирам, суметь всегда сделать свою работу качественно и даже безупречно», — уверена Ангелина Морозюк.
«Погулять в том же Питере не всегда получается, потому что прежде всего работа и отдых. Но когда есть возможность и желание, то пользуюсь моментом», — улыбается студентка.
Девушка отметила, что люди бывают разные и многие из них запоминаются особенно. «Люблю, когда пассажиры приносят мне что-нибудь вкусное, — смеется Ангелина. — Ехали у меня один раз пассажиры, пара, и принесли нам с коллегой целую пиццу. Было приятно и очень вкусно. Таких сложно забыть. А бывают и трудности с пассажирами. Всегда в таких случаях пытаюсь разговаривать и объяснять».
«В целом с основными проводниками одинаковые зарплаты, но у нас получается в итоге немного больше. Зарплата зависит от отработанных часов, но за месяц выходит Br2,5−3 тыс. На что потрачу — не скажу, это секрет», — улыбается собеседница.
К слову, к Ангелине в вагон мы пришли, когда уборка была в самом разгаре, и сами убедились, насколько трудно и ответственно. Но стоит отметить, что девушки справляются ничуть не хуже профессиональных проводников, что подтвердила и начальник поезда Галина Ханина. «Это очень хорошие, ответственные девочки. Они работают не первый год и отлично знают свои обязанности, жалоб на них не поступает. Они трудолюбивые, коммуникабельные, умеют решать все вопросы самостоятельно», — подытожила она.
Фото Татьяны МАТУСЕВИЧ,
БЕЛТА. -0-