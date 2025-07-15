Романтика пассажирского вагона. Минские студентки о работе проводниками в студотрядах на БЖД

Рабочий график проводника может быть достаточно нестандартным в зависимости от маршрута. Мы увиделись с Надей утром на одной из платформ станции «Минск-Пассажирский», где минчане встречали родственников и друзей с поезда Санкт-Петербург — Минск. «Мой график работы — обычно шесть дней в рейсе, затем шесть дней дома. При этом всегда есть возможность работать больше, если есть желание и необходимость. Рейсы длятся в зависимости от направления, а направления бывают разные, что делает работу интересной и разнообразной. Я работаю на международном направлении Минск — Санкт-Петербург, один оборот рейса занимает два дня, — рассказала студентка. — Этот маршрут следует 14 часов до Питера, там мы стоим еще 10 часов, а потом поезд возвращается в Минске. Быть почти все время на ногах — это, конечно, непросто. Особенно вначале. Но у нас всегда есть возможность перекусить и отдохнуть во время следования поезда. Это помогает восстановить силы и быть всегда наготове выполнять свои обязанности. Со временем привыкаешь, учишься правильно распределять энергию в течение дня. Мне помогает позитивный настрой и понимание, что такая работа требует выносливости и ответственности».