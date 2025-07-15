Когда сердце рисует. Белорусский фонд мира реализует масштабный проект в помощь детским пансионатам

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фонд мира реализует масштабный проект в помощь детским социальным пансионатам, сообщили БЕЛТА в фонде.
Масштабная гуманитарно-творческая инициатива объединила детей, художников, общество и бизнес. «Сильные духом» — это проект о внутренней силе, о праве быть услышанным и о том, как искусство может стать мостом между одиночеством и надеждой.
Дети с особенностями психофизического развития из девяти пансионатов Беларуси создают картины совместно с известными художниками. Первые работы уже подготовлены в соавторстве с одним из ведущих мастеров современной абстрактной живописи, российским художником Сергеем Ладошиным. Для многих участников это не просто арт-встреча, а способ выразить свое «я», рассказать миру свою историю.
Написанные воспитанниками пансионатов картины выставляются на благотворительных экспозициях, а вырученные средства направляются на обустройство учреждений: покупку оборудования, мебели, одежды, бытовых нужд и развивающих материалов.
Проект организован совместно с Российским фондом мира при поддержке Министерства труда и социальной защиты Беларуси и реализуется в партнерстве с бизнесом.
«Сильные духом» — это не про ограниченные возможности. Это про безграничную силу духа, которая живет в этих детях. Мы видим их, слышим, поддерживаем«, — отметил председатель ОО “Белорусский фонд мира” Максим Мисько.
Участниками проекта стали Городищенский пансионат «Радужный», Богушевский пансионат «Лучезарный», Гомельский — «Счастливые улыбки», Речицкий — «Уютный», Василишковский — «Васильки», Ивенецкий — «Доброта сердец», Червенский — «Игуменский», Глусский — «Весново», Минский — «Солнечный».-0-