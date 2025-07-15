Когда сердце рисует. Белорусский фонд мира реализует масштабный проект в помощь детским пансионатам

Дети с особенностями психофизического развития из девяти пансионатов Беларуси создают картины совместно с известными художниками. Первые работы уже подготовлены в соавторстве с одним из ведущих мастеров современной абстрактной живописи, российским художником Сергеем Ладошиным. Для многих участников это не просто арт-встреча, а способ выразить свое «я», рассказать миру свою историю.