Глава Роскачества посоветовал не бронировать туры у «Рогов и копыт»

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Во избежание обмана при бронировании туров не стоит работать с условными «Рогами и копытами», также необходимо проверять, есть ли туроператор в Едином федеральном реестре, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.
«Потребителям необходимо проверять, есть ли данный туроператор в Едином федеральном реестре. То есть не надо работать с условными “Рогами и копытами” — зачастую отменяют туры и забирают деньги как раз такие компании», — сказал он.
Кроме того, важно выбирать сертифицированных туроператоров. Протасов напомнил, что Роскачество запустило систему добровольной сертификации туроператоров — первые два уже прошли сертификацию.
«Надеемся, что таких туроператоров станет больше. Будем проверять качество их работы, действительно ли у них существуют резервные фонды, чтобы погасить издержки по претензиям потребителей», — добавил он.