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За месяц стоимость мороженого в Ростовской области выросла на 15%

В Ростовской области средняя стоимость мороженого в июне составила 124 рубля.

Источник: Комсомольская правда

В июне этого года средняя цена мороженого на Дону составила 124 рубля. Это на 15% больше аналогичного периода годом ранее. Об этом сообщает «Деловая газета» со ссылкой на один из аналитических центров.

Отметим, что продажи холодного лакомства увеличились на 12% в денежном выражении. А вот количество покупок уменьшилось на 2% в натуральном выражении. Аналитики отметили, что на рост мороженого влияет погода.

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