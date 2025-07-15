За месяц стоимость мороженого в Ростовской области выросла на 15%

В июне этого года средняя цена мороженого на Дону составила 124 рубля. Это на 15% больше аналогичного периода годом ранее. Об этом сообщает «Деловая газета» со ссылкой на один из аналитических центров.
Отметим, что продажи холодного лакомства увеличились на 12% в денежном выражении. А вот количество покупок уменьшилось на 2% в натуральном выражении. Аналитики отметили, что на рост мороженого влияет погода.
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