Спорт для сильных духом. С тренером хоккейного клуба «Динамо Джуниверс» встретились воспитанники лагеря «Оптимист»

Сегодня воспитанники оздоровительного лагеря «Оптимист», который расположен в Минском районе, получили прекрасную возможность пообщаться с тренером-преподавателем хоккейного клуба «Динамо Джуниверс» Максимом Поборцевым. Как он попал в большой спорт, кто был кумиром хоккеиста в детстве, сколько и каких травм получал он во время ледовых баталий — вот далеко не полный перечень вопросов, которые ребята задали тренеру. Корреспонденты БЕЛТА также побывали на встрече и убедились, что хоккей в нашей стране — один из самых популярных видов спорта.
Здоровый воздух, насыщенная программа.
Оздоровительный лагерь «Оптимист» находится в ведомстве Минского тракторного завода и на оздоровление сюда приезжают в основном дети работников машиностроительного предприятия. Завод, в свою очередь, старается развивать его материально-техническую базу, создавая комфортные бытовые условия, обновляя пищеблок, вкладывая средства в закупку инвентаря и благоустройство территории. Кстати, один из последних проектов — это новая площадка с тренажерами, где заниматься спортом можно, вдыхая насыщенный сосновыми фитонцидами воздух. Да и сама просторная территория лагеря способствует активностям ребят, которые, приехав сюда, уже через один-два дня забывают о существовании гаджетов.
Как рассказала директор Анастасия Кутеева, в этом году в «Оптимисте» за лето отработают пять смен по 15 дней в каждой. В одну смену здесь принимают по 90 ребят от 6 до 16 лет.
«Детям у нас некогда скучать, программа насыщенная. Каждая смена имеет свою тематику, но без традиционных воспитательных мероприятий также не обходится. Большое внимание мы уделяем патриотическому воспитанию и, безусловно, дети очень любят спортивную программу», — отметила Анастасия Кутеева.
Работает в лагере коллектив из 35 человек, в основном это педагоги школ и студенты профильных учреждений образования.
«Хочу отметить, что МТЗ выделяется дополнительные средства на развлекательные мероприятия для наших воспитанников, а также частично берет на себя расходы на питание. Так что дети проходят отличное оздоровление, возвращаясь к нам снова и снова», — отметила директор.
В очередь — за автографом.
В «Оптимист», несмотря на не совсем июльскую погоду (а на улице сыро и пасмурно) ребята и их педагоги сегодня в отличном настроении. В рамках образовательного проекта «Школа активного гражданина» их навестил тренер-преподаватель хоккейного клуба «Динамо Джуниверс», и даже у тех, кто далек от большого спорта, для героя нашлись вопросы. И это неудивительно, ведь в Беларуси хоккей любят и взрослые, и дети, поэтому активно следят за успехами главной белорусской команды «Динамо-Минск».
Максим, который привык работать с детьми, сразу расположил к себе юную аудиторию, поинтересовавшись ее настроением, а затем рассказал, как сам попал в хоккей. Оказалось, что кумиром мальчишки был знаменитый хоккеист-ракета Павел Буре, поэтому на его майке также красовалась «десятка», среди безусловных фаворитов и Александр Овечкин. В общей сложности Максим посвятил хоккею около четверти века и до сих пор продолжает карьеру в качестве нападающего в хоккейном клубе «Бастион».
«Параллельно работаю тренером хоккейного клуба “Динамо Джуниверс”, который находится под непосредственным руководством клуба “Динамо-Минск”. Как известно, его команда участвует в КХЛ», — рассказал он.
Хоккеист поделился, что выбрал один из самых сложных, контактных и динамичных видов спорта, но именно он воспитывает силу духа, трудолюбие и характер.
«То, что я до сих пор в этой сфере, безусловно, этому рад. Игра доставляет много радости и удовольствия», — поделился тренер.
Когда Максим Поборцев дал старт диалогу с ребятами, они в буквальном смысле засыпали его вопросами. Хоккеист терпеливо рассказывал про травмы, полученные от ударов шайбой, про перелом, потребовавший длительного восстановления, про свой первый опыт игры в дворовой хоккейной коробке, про памятные голы и про многое другое.
Нужно отметить, что некоторые фрагменты матчей ребята смогли увидеть на экране, как и подержать в руках кубки и медали спортсмена. Не обошлось и без традиционной автограф- и фотосессии.
«Сложно, но интересно».
Нам повезло встретиться в лагере «Оптимист» и с юным представителем хоккейного клуба «Динамо Джуниверс» 11-летним Сергеем Гавриловым, который занимается этим видом спорта один год.
«Мне нравится и футбол, но хоккею я уделяю больше внимания, пять раз в неделю хожу на тренировки. Стать на коньки было очень непросто, а бегать с клюшкой вообще очень сложно. Но я справился, в команде играю в качестве нападающего. Наверное у меня все получилось, потому что я смотрел много матчей с участием команды “Динамо-Минск” и очень хотел быть на них похожим», — рассказал Сергей.
Даниил Тельпук хоть не играем сам, но матчи посещает регулярно.
«Хоккей — достаточно жесткий вид спорта и это в нем меня особенно подкупает. И видеть, как твоя команда лидирует, — это большое удовольствие. Болею за “Динамо-Минск”, команда очень хорошая, уважаю, что смогли поднять на новую ступень», — отметил он.
Андрей Собко увлечен борьбой, этот вид спорта соответствует его характеру.
«Хоккей — это всегда настоящее зрелище и, наблюдая за происходящим, ты не можешь оставаться равнодушным», — поделился юноша.
«Про гаджеты здесь забывают».
В «Оптимисте» все от мала до велика выходят на зарядку и участвуют в спортивных состязаниях, в чем большая заслуга руководителя физвоспитания Сергея Куриловича.
«Соревнования по различным видам спорта у нас проходят каждый день. Утро мы начинаем зарядкой, в которую включен полный спектр упражнений от шеи до пяток — это гарантия бодрости на весь день. И телефоны у нас дети берут лишь тогда, когда нужно позвонить родителям. А секрет весь в том, что их нужно просто заинтересовать и самому включиться в игру», — рассказал педагог.
Футбол, даже тайский, волейбол, эстафеты — дети любят все эти активности и с удовольствием играют в них. А еще мечтают о том, что в следующем сезоне в «Оптимисте» появится новый стадион.
Елена ХАРЕВИЧ,
фото Надежды КОСТЕЦКОЙ,
БЕЛТА. -0-