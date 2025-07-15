Спорт для сильных духом. С тренером хоккейного клуба «Динамо Джуниверс» встретились воспитанники лагеря «Оптимист»

«Мне нравится и футбол, но хоккею я уделяю больше внимания, пять раз в неделю хожу на тренировки. Стать на коньки было очень непросто, а бегать с клюшкой вообще очень сложно. Но я справился, в команде играю в качестве нападающего. Наверное у меня все получилось, потому что я смотрел много матчей с участием команды “Динамо-Минск” и очень хотел быть на них похожим», — рассказал Сергей.