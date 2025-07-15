5,9 тысяч в Башкирии являются получателями материнского капитала

В Башкирии 5 855 семей ежемесячно получают выплаты из средств материнского капитала на детей до трех лет. Их размер, как сообщает республиканское отделение Социального фонда России, составляет 15 309 рублей — это величина детского прожиточного минимума в республике.
Для получения выплаты доход на каждого члена семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов (31 564 рубля в 2025 году). При этом имущественная обеспеченность семьи не учитывается. Подать заявление можно в течение трех лет после рождения ребенка через портал Госуслуг, МФЦ или клиентскую службу СФР.
В Социальном фонде напомнили, что материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию владельца сертификата на социальную адаптацию детей-инвалидов и получение ежемесячных выплат до исполнения возраста трех лет любого ребенка в семье.
— Кроме того, средства материнского капитала можно направить на получение единовременной выплаты, если остаток средств материнского капитала не превышает 10 000 рублей, — заявили в СФР.
Ведомство предупреждает о недопустимости участия в незаконных схемах обналичивания этих средств, что может привести к уголовной ответственности.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.