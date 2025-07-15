5,9 тысяч в Башкирии являются получателями материнского капитала

Для получения выплаты доход на каждого члена семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов (31 564 рубля в 2025 году). При этом имущественная обеспеченность семьи не учитывается. Подать заявление можно в течение трех лет после рождения ребенка через портал Госуслуг, МФЦ или клиентскую службу СФР.