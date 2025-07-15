Какую помощь получат от профсоюзов пострадавшие от урагана в Могилеве, рассказали в ФПБ

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси рассказали БЕЛТА, какую помощь получат пострадавшие от урагана в Могилеве.
К восстановительным работам после разгула стихии в Могилеве подключились все отраслевые профсоюзы. Уже на следующий день после урагана работники областных комитетов профсоюзов, представители профкомов вышли на расчистку города. Областная организация Белхимпрофсоюза помогает наводить порядок на территории ОАО «Могилевхимволокно», которому стихией также нанесен определенный ущерб. Созданы трудовые отряды из представителей всех отраслевых профсоюзов Могилевщины, которые ежедневно помогают коммунальщикам в наведении порядка. В таком формате профсоюзы будут работать как минимум всю неделю.
«Также профсоюзами оказывается поддержка в создании необходимых условий для работников, занятых на ликвидации последствий урагана, — рассказали в пресс-службе ФПБ. — В восстановительных работах задействованы сотни специализированных бригад, в том числе из других регионов. И для всех их в кратчайшие сроки необходимо было решить вопросы с проживанием, питанием. В частности, профсоюз работников энергетики, газовой и топливной промышленности оказал содействие в организации питания, обеспечении питьевой водой работников аварийных бригад. Кроме того, Федерацией профсоюзов Беларуси и отраслевыми профсоюзами оказывается помощь в закупке необходимого инвентаря для работы специалистов».
На сегодняшний день особое внимание профсоюзы также уделяют вопросу оказания помощи людям, пострадавшим от урагана. Например, профсоюз работников здравоохранения готов поддержать членов профсоюза — работников системы здравоохранения в случае, если им самим или их имуществу был нанесен ущерб недавней стихией. В частности, такая поддержка предусмотрена действующим положением о порядке оказания материальной помощи членам профсоюза из средств Могилевской областной организации профсоюза. В зависимости от размера ущерба сумма профсоюзной матпомощи обкома может составлять до 10 базовых величин. Кроме того, в случае причиненного стихией материального ущерба в особо крупных размерах члены отраслевого профсоюза вправе рассчитывать на матпомощь до 50 базовых величин от Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения.
Оказание помощи и поддержки членам профсоюза, пострадавшим в результате стихии, предусмотрено и документами других отраслевых профсоюзов, например, промышленности, торговли и др. -0-