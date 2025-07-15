Какую помощь получат от профсоюзов пострадавшие от урагана в Могилеве, рассказали в ФПБ

На сегодняшний день особое внимание профсоюзы также уделяют вопросу оказания помощи людям, пострадавшим от урагана. Например, профсоюз работников здравоохранения готов поддержать членов профсоюза — работников системы здравоохранения в случае, если им самим или их имуществу был нанесен ущерб недавней стихией. В частности, такая поддержка предусмотрена действующим положением о порядке оказания материальной помощи членам профсоюза из средств Могилевской областной организации профсоюза. В зависимости от размера ущерба сумма профсоюзной матпомощи обкома может составлять до 10 базовых величин. Кроме того, в случае причиненного стихией материального ущерба в особо крупных размерах члены отраслевого профсоюза вправе рассчитывать на матпомощь до 50 базовых величин от Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения.