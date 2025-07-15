Санкт-Петербургский театр балета Бориса Эйфмана привез в Минск два спектакля

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана привез в Минск свои спектакли. Два дня — 15 и 16 июля — на сцене Большого театра Беларуси покажут «Преступление и наказание» на музыку Г. Малера, Б. Тищенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.
«Балет лучше один раз увидеть, чем сто раз о нем услышать. На сцене какая-то особая магия. И вся сила этой магии в том, что мы не словами, а телом выражаем те эмоции, те мысли, те чувства, которые Достоевский выразил в романе. Это совсем другое искусство, это искусство другого измерения», — отметил в комментарии журналистам народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман сегодня перед показом в Минске.
Борис Эйфман уверен, что современный балет и созданный им театр способны выразить очень глубокие, актуальные эмоциональные чувства, которые волнуют всех. «В этом спектакле вы увидите, что балет — это особый вид искусства, который выражает те идеи, которые волнуют уже много лет и которые выразил очень гениально в романе (Достоевский. — Прим. БЕЛТА). Но вы увидите особый вид искусства, который может это выразить через тело. Это особая магия», — отметил он.
Оставаясь верным своим авторским принципам, Борис Эйфман в «Преступлении и наказании» не иллюстрирует хрестоматийный текст, а, аккумулируя открытые за десятилетия сочинительской работы выразительные и исследовательские средства, пытается дать собственные ответы на глобальные вопросы о внутренней природе человека, значении универсальных моральных ориентиров и результатах их низвержения.
В последующие дни — 18 и 19 июля — в Минске пройдут показы балета «Анна Каренина» на музыку П. Чайковского. -0-