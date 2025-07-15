Санкт-Петербургский театр балета Бориса Эйфмана привез в Минск два спектакля

«Балет лучше один раз увидеть, чем сто раз о нем услышать. На сцене какая-то особая магия. И вся сила этой магии в том, что мы не словами, а телом выражаем те эмоции, те мысли, те чувства, которые Достоевский выразил в романе. Это совсем другое искусство, это искусство другого измерения», — отметил в комментарии журналистам народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман сегодня перед показом в Минске.