Дороги Подмосковья: открыты второй участок ЮЛЫ и расширенный отрезок Афанасовского шоссе в Мытищах

В Минтрансе Подмосковья сообщили о запуске движения на двух важных и значимых дорожных отрезках региона — на втором участке Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) и по реконструированному участку Афанасовского шоссе в Мытищах. Работы проведены в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Участок с 4−6 полосами движения и допустимой скоростью 90 км/ч соединит три округа: Ленинский, Лыткарино и Люберцы. Благодаря чему более 200 тысяч жителей получат новый выезд на федеральную трассу М-5, минуя МКАД и загруженное Володарское шоссе, смогут экономить в пути порядка 40 минут», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
А на Афанасовском шоссе сегодня автомобилисты смогли воспользоваться реконструированной дорогой от Мытищинской хорды до Дмитровского шоссе протяженностью 2,7 км, которую расширили до 4 полос движения. Марат Сибатулин отметил, что теперь транспортные заторы здесь должны быть сведены к минимуму. Министр подчеркнул, что реконструируемый участок — полностью бесплатный для проезда. Кроме того, продолжаются работы по строительству двухполосного дублёра, пешеходных переходов, остановок и тротуаров.
В сентябре планируется достроить еще 3 км ЮЛЫ — от Каширского шоссе до трассы А-105. А общая протяжённость трассы в 2026 году составит порядка 45 км. Транспортная доступность улучшится для 3,5 миллионов человек.