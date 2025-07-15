Дороги Подмосковья: открыты второй участок ЮЛЫ и расширенный отрезок Афанасовского шоссе в Мытищах

А на Афанасовском шоссе сегодня автомобилисты смогли воспользоваться реконструированной дорогой от Мытищинской хорды до Дмитровского шоссе протяженностью 2,7 км, которую расширили до 4 полос движения. Марат Сибатулин отметил, что теперь транспортные заторы здесь должны быть сведены к минимуму. Министр подчеркнул, что реконструируемый участок — полностью бесплатный для проезда. Кроме того, продолжаются работы по строительству двухполосного дублёра, пешеходных переходов, остановок и тротуаров.