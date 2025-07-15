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В Подмосковье парашютист застрял на верхушке 30-метрового дерева

Инцидент произошел из-за сильного ветра.

Источник: Аргументы и факты

На аэродроме Большое Грызлово в Серпухове Московской области парашютист из-за сильного ветра застрял на верхушке 30-метрового дерева. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской областной противопожарно-спасательной службы.

По информации ведомства, парашютист пробыл на дереве примерно два часа. В ходе спасательной операции специалисты развернули пожарную лестницу, прикрепили к ней железную люльку, а потом срезали при помощи бензопилы густые ветки, поднялись наверх и успешно добрались до мужчины.

Спасатели освободили парашютиста от строп и спустили на землю. Мужчина не получил серьезных травм и поблагодарил специалистов за оказанную помощь.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что два парашютиста из США столкнулись в небе, один из них погиб. Второй парашютист получил травмы.