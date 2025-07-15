В Подмосковье парашютист застрял на верхушке 30-метрового дерева

На аэродроме Большое Грызлово в Серпухове Московской области парашютист из-за сильного ветра застрял на верхушке 30-метрового дерева. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской областной противопожарно-спасательной службы.
По информации ведомства, парашютист пробыл на дереве примерно два часа. В ходе спасательной операции специалисты развернули пожарную лестницу, прикрепили к ней железную люльку, а потом срезали при помощи бензопилы густые ветки, поднялись наверх и успешно добрались до мужчины.
Спасатели освободили парашютиста от строп и спустили на землю. Мужчина не получил серьезных травм и поблагодарил специалистов за оказанную помощь.
Ранее телеканал Fox News сообщал, что два парашютиста из США столкнулись в небе, один из них погиб. Второй парашютист получил травмы.