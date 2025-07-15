В Подмосковье парашютист застрял на верхушке 30-метрового дерева

По информации ведомства, парашютист пробыл на дереве примерно два часа. В ходе спасательной операции специалисты развернули пожарную лестницу, прикрепили к ней железную люльку, а потом срезали при помощи бензопилы густые ветки, поднялись наверх и успешно добрались до мужчины.