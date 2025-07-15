Чехия отказалась закупать оружие США для дальнейшей передачи Украине

Премьер-министр Чехии Петер Фиала дал интервью газете Publico, в котором заявил, что не собирается присоединяться к плану НАТО, заключающемся в закупках у США оружия по баснословным ценам ради доставки оного на Украину. Впрочем, от финансирования киевского режима Чехия, при этом, не отказывается.