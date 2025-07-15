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Чехия отказалась закупать оружие США для дальнейшей передачи Украине

Чехия не захотела присоединяться к закупкам НАТО оружия у США для Киева.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Чехии Петер Фиала дал интервью газете Publico, в котором заявил, что не собирается присоединяться к плану НАТО, заключающемся в закупках у США оружия по баснословным ценам ради доставки оного на Украину. Впрочем, от финансирования киевского режима Чехия, при этом, не отказывается.

«Чешская Республика сосредоточится на других проектах и способах помощи Украине — например, в рамках инициативы по поставкам боеприпасов. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту», — заявил Фиала.

Поводом для этого комментария стало совместное выступление президента США Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте, в ходе которого было заявлено, что новые поставки оружия для Украины будут производиться в формате закупок Европой оружия у Америки.

Ранее KP.RU сообщил, что западная пресса утверждает, будто всё заявленное Трампом оружие для киевского режима уже почти готово к отправке.

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