Чехия отказалась закупать оружие США для дальнейшей передачи Украине

Премьер-министр Чехии Петер Фиала дал интервью газете Publico, в котором заявил, что не собирается присоединяться к плану НАТО, заключающемся в закупках у США оружия по баснословным ценам ради доставки оного на Украину. Впрочем, от финансирования киевского режима Чехия, при этом, не отказывается.
«Чешская Республика сосредоточится на других проектах и способах помощи Украине — например, в рамках инициативы по поставкам боеприпасов. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту», — заявил Фиала.
Поводом для этого комментария стало совместное выступление президента США Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте, в ходе которого было заявлено, что новые поставки оружия для Украины будут производиться в формате закупок Европой оружия у Америки.
Ранее KP.RU сообщил, что западная пресса утверждает, будто всё заявленное Трампом оружие для киевского режима уже почти готово к отправке.