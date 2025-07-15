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Государственная налоговая служба предупреждает о мошенниках: Злоумышленники представляются налоговиками и сообщают о якобы наложенных штрафах

Ведомство рекомендует проверять информацию на официальном сайте www.sfs.md и на официальных страницах учреждения в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Государственная налоговая служба призывает граждан проявлять бдительность в связи с распространением мошеннических сообщений в таких мессенджерах, как Viber, Telegram и др.

Злоумышленники представляются сотрудниками Государственной налоговой службы и сообщают о якобы наложенном штрафе, ссылаясь на несуществующие статьи Административного кодекса.

ГНС подчёркивает, что имя учреждения используется мошенниками незаконно. Граждан просят игнорировать такие сообщения и сообщать об их получении в правоохранительные органы.

Ведомство рекомендует проверять информацию на официальном сайте www.sfs.md и на официальных страницах учреждения в соцсетях: Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn и YouTube.

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