Государственная налоговая служба предупреждает о мошенниках: Злоумышленники представляются налоговиками и сообщают о якобы наложенных штрафах

Государственная налоговая служба призывает граждан проявлять бдительность в связи с распространением мошеннических сообщений в таких мессенджерах, как Viber, Telegram и др.
Злоумышленники представляются сотрудниками Государственной налоговой службы и сообщают о якобы наложенном штрафе, ссылаясь на несуществующие статьи Административного кодекса.
ГНС подчёркивает, что имя учреждения используется мошенниками незаконно. Граждан просят игнорировать такие сообщения и сообщать об их получении в правоохранительные органы.
Ведомство рекомендует проверять информацию на официальном сайте www.sfs.md и на официальных страницах учреждения в соцсетях: Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn и YouTube.
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